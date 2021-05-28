Россия с 1 июля вводит новые пошлины на вывоз соевых бобов. Соответствующее постановление от 27 мая 2021 года № 803 утвердило правительство РФ.

Согласно документу, размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее чем 100 долларов за тонну.

«Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%. Снижение на 10%, с одной стороны, позволит сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт, с другой стороны – сохранит препятствия для роста цен на этот продукт», – говорится в пояснительной записке к документу.

Пошлины будут действовать до 31 августа 2022 года.

По оценке правительства России, решение о вводе пошлины поможет поддержать баланс на внутреннем рынке масличных культур и продуктов их переработки.

Отметим, что крупнейшим покупателем российской сои является Китай. По мнению экспертов зернового рынка, российские производители в настоящее время выращивают недостаточное количеств бобовых. Однако, по мнению сельхозпроизводителей, производство бобовых несет за собой риски такие как: проблема вывоза их с южных полей страны до восточной границы России и введение пошлины на сою, которая в свою очередь снижает доход аграриев и в целом мотивацию расширять производство данной культуры.

Для оптимизации сельского хозяйства их доля должна доходить до 20-30%. По итогам 2020 года соей было засеяно всего 4% от общей посевной площади. Пшеницей было засеяно 37% от всей посевной площади. На кукурузу приходилось 4%, а на ячмень – 10%.

Напомним, что со 2 июня в России начнёт действовать гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень в рамках зернового демпфера.

Россия по итогам первых трех месяцев 2021 года экспортировала 8,7 млн тонн пшеницы и меслина – на 19,1% больше, чем годом ранее.