Лоцмейстерское судно для Севморпути

Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс на строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7 проекта HSV05.02. Судно будет построено в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути» в 2024 году. Заказчиком-застройщиком судна выступает ФГУП «Гидрографическое предприятие» (предприятие госкорпорации «Росатом»), соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

Как сообщает пресс-служба Росатома, гидрографическое лоцмейстерское судно ледового класса Arc7 предназначено для проведения комплексных гидрографических исследований и работ, обслуживания средств навигационного оборудования (СНО), доставки на береговые объекты СНО и радиотехнических средств навигационного оборудования (РТСНО) специалистов, снабжения и имущества, а также для других работ в составе гидрографического обеспечения торгового мореплавания в акватории Северного морского пути.

Новое гидрографическое судно мощностью 8 МВт, способное преодолевать лед толщиной до 1,5-1,7 метра, позволит «Гидрографическому предприятию» расширить объем гидрографических работ — за счет возможности увеличения периода навигации, а также исследовать высокоширотные маршруты, необходимые для развития круглогодичного судоходства на Севморпути.

Длина судна составит 83 метра, ширина — более 17 метров. Судно будет оборудовано новейшим навигационным и гидрографическим оборудованием, грузовым устройством, а на его борту смогут разместиться до 52 человек экипажа и спецперсонала. Порт приписки — Архангельск.

Итоги конкурса будут подведены в июне этого года. Закладка судна намечена на конец 2021 года — начало 2022 года. Строительство судна должно быть завершено не позднее 20 октября 2024 года.

Более 7 млрд рублей будет проинвестировано в строительство головного гидрографического судна, предназначенного для работы в акватории Северного морского пути.