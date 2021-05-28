Экспорт и импорт подакцизных грузов, 3 месяца 2021: поставки сигарет выросли

Экспорт водки за первый квартал 2021 года снизился на 16,2% и составил 319,8 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт водки за 3 месяца этого года составил 22,1 млн долларов – на 21,6% меньше, чем годом ранее.

Импорт в Россию товаров из группы «напитки алкогольные и безалкогольные» в стоимостном выражении за 3 месяца 2021 года составил 655,1 млн долларов, на 12,1% больше показателя января-марта 2020 года.

По итогам 3 месяцев 2021 года импорт сигарет и сигар в денежном выражении также увеличился на – на 11% и составил 17,2 млн долларов.

По данным ФТС, в марте текущего года физический объем экспорта российской водки составил 141,9 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт – на 14% меньше, чем за аналогичный месяц 2020 года, но на 24% больше показателя предыдущего месяца.

В стоимостном выражении экспорт водки в марте составил 9,6 млн долларов – на 23,8% меньше показателя марта прошлого года, но на 14,3% больше, чем в феврале 2021 года.

Алкогольных и безалкогольных напитков, по данным ФТС РФ, за отчетный месяц было ввезено на сумму 267,9 млн долларов — на 22,4% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года и на 20,5% больше показателя предыдущего месяца.

Импорт сигарет и сигар в денежном выражении по итогам марта этого года составил в денежном выражении 5,8 млн долларов, что аналогично показателю марта прошлого года, но на 15,9% меньше, чем в феврале этого года.