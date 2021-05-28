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Российский импорт в первом квартале 2021 года
28.05.2021

Из каких стран рос импорт в первом квартале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в первом квартале 2021 года в Россию было ввезено товаров на сумму 62,3 млрд долларов, на 16,4% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. В физическом выражении импорт снизился на 3,4% до 29,5 млн тонн.

    Наибольший рост по стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на Китай, в процентном выражении – на Эритрею.

    Лидером по приросту физического объема импорта является Беларусь, в процентах – Фиджи.

    Подробный анализ импорта в Россию по итогам первого квартала 2021 года доступен по подписке.


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