Из каких стран рос импорт в первом квартале 2021 года

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в первом квартале 2021 года в Россию было ввезено товаров на сумму 62,3 млрд долларов, на 16,4% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. В физическом выражении импорт снизился на 3,4% до 29,5 млн тонн.

Наибольший рост по стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на Китай, в процентном выражении – на Эритрею.

Лидером по приросту физического объема импорта является Беларусь, в процентах – Фиджи.

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