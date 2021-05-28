Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот через Гамбург превысил ожидания
28.05.2021

Грузооборот через Гамбург превысил ожидания

    • Грузооборот через Гамбург превысил ожидания

    Грузооборот через Гамбург по итогам первого квартала увеличился за счет резкого роста в марте, превысив ожидания. Как сообщили SeaNews в Hafen Hamburg Marketing, по итогам квартала через порт прошло 32,1 млн тонн грузов, на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевалка генеральных грузов составила 22,4 млн тонн, на 0,5% ниже, чем годом ранее. Контейнерооборот вырос на 1,8% до 2,2 млн TEU.

    По словам Акселя Маттерна, CEO Hafen Hamburg Marketing, экспортный и импортный грузопотоки распределились практически поровну, по 1,1 млн TEU, и увеличились одинаково на 1,8%. При этом если контейнеропоток на/из Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Австралии и Океании увеличился, на европейском трейде наблюдается снижение на 4%. Единственное направление европейских перевозок, объемы на котором выросли, – Скандинавия, контейнерооборот с которой увеличился на 3,7%.

    Контейнероборот с Китаем, который остается крупнейшим торговым партнером Гамбурга, вырос на 16% до 672 тыс. TEU, со вторым по важности торговым партнером, США, – на 0,7% до 147 тыс. +. Из топ-10 крупнейших партнеров Гамбурга в первом квартале также увеличились перевозки в сообщении со Швецией (+2,6%), Польшей (+6%), Бразилией (+9,8%), и Данией (+3,2%).

    В марте контейнерооборот вырос на 9,4%.

    Оборот жд контейнеров через Гамбург составил в первом квартале 2021 года 697 тыс. TEU, на 5,1% больше, чем годом ранее.

    Перевалка массовых грузов в Гамбурге увеличилась по итогам первого квартала на 2,7%. В том числе на 17% до 5,5 млн тонн вырос оборот навалочных грузов, главным образом за счет импорта руды (+36,1% до 2,7 млн тонн). Обработка насыпных грузов снизился на 19,1% до 1,7 млн тонн, наливных – на 5,5% до 2,6 млн тонн. Суммарный грузооборот по железной дороге сократился до 11,8 млн тонн, главным образом из-за снижения на 0,9% перевозок нефти.

    Грузооборот через Гамбург превысил ожиданияПо итогам всего 2021 года в Гамбурге рассчитывают перевалить 130 млн тонн, контейнерооборот прогнозируется на уровне 8,7 млн TEU.

    Напомним, по итогам 2020 года грузооборот через Гамбург составил 126,3 млн тонн – на 7,6% ниже, чем в 2019 году. Контейнеров в 2020 году было перевалено 8,5 млн TEU, на 7,9% меньше, чем годом ранее. 


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.02.2021
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2020 года в деталях
    Декабрь 2020
    Только для подписчиков
    2020ГрузооборотДекабрьКаспийский бассейн
    0
    27.04.2021
    DPW вырос на 10%
    В первом квартале 2021 года терминалы DP World обработали в совокупности 18,9 млн TEU, […]
    2021DP WorldКонтейнерооборот
    0
    20.05.2021
    Контейнерооборот Украины
    Итоги 4 месяцев 2021
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотУкраина
    0
    14.05.2021
    Все порты Финляндии
    Q1 2021
    2021КонтейнерооборотФинляндия
    0
    20.05.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 20, 2021
    На 20 неделе на рынке «большой воды» Балтийского региона рост индекса Baltic Dry Index сменился падением. Как отмечают в брокерской компании […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    07.05.2021
    Экспорт никеля и изделий из него в январе-феврале 2021 года
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-февраль […]
    2021Статистика таможниТСВТЦветные металлы
    0
    30.03.2021
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2021 года вырос на 7,4%
    Февраль 2021
    2021Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    11.03.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 10, 2021
    На рынке «большой воды» Балтийского региона наблюдается тенденция к переносу отправок партий объемом от […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    12.05.2021
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 18, 2021
    На 18 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта сохранялись на уровне предыдущей недели. По данным […]
    Только для подписчиков
    2021Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    26.02.2021
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 15 февраля флот безработных контейнеровозов сократился по количеству, однако в то […]
    Только для подписчиков
    2021Безработные контейнеровозы
    0
    11.03.2021
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2021 года в деталях
    Январь 2021
    Только для подписчиков
    2021Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 8, 2021
    С приближением весны на рынке «малой воды» Балтийского региона все больше судовладельцев начинают заходить […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.05.2021 Top-25 неоперирующих судовладельцев
    28.05.2021 Грузооборот через Гамбург превысил ожидания
    27.05.2021 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2021 увеличился на 8,5%
    27.05.2021 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2021 года в деталях
    27.05.2021 Новые краны на НУТЭП
    27.05.2021 Контейнерные перевозки идут в отрыв от ВВП
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти