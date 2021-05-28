Грузооборот через Гамбург превысил ожидания

Грузооборот через Гамбург по итогам первого квартала увеличился за счет резкого роста в марте, превысив ожидания. Как сообщили SeaNews в Hafen Hamburg Marketing, по итогам квартала через порт прошло 32,1 млн тонн грузов, на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевалка генеральных грузов составила 22,4 млн тонн, на 0,5% ниже, чем годом ранее. Контейнерооборот вырос на 1,8% до 2,2 млн TEU.

По словам Акселя Маттерна, CEO Hafen Hamburg Marketing, экспортный и импортный грузопотоки распределились практически поровну, по 1,1 млн TEU, и увеличились одинаково на 1,8%. При этом если контейнеропоток на/из Северной и Южной Америки, Азии, Африки и Австралии и Океании увеличился, на европейском трейде наблюдается снижение на 4%. Единственное направление европейских перевозок, объемы на котором выросли, – Скандинавия, контейнерооборот с которой увеличился на 3,7%.

Контейнероборот с Китаем, который остается крупнейшим торговым партнером Гамбурга, вырос на 16% до 672 тыс. TEU, со вторым по важности торговым партнером, США, – на 0,7% до 147 тыс. +. Из топ-10 крупнейших партнеров Гамбурга в первом квартале также увеличились перевозки в сообщении со Швецией (+2,6%), Польшей (+6%), Бразилией (+9,8%), и Данией (+3,2%).

В марте контейнерооборот вырос на 9,4%.

Оборот жд контейнеров через Гамбург составил в первом квартале 2021 года 697 тыс. TEU, на 5,1% больше, чем годом ранее.

Перевалка массовых грузов в Гамбурге увеличилась по итогам первого квартала на 2,7%. В том числе на 17% до 5,5 млн тонн вырос оборот навалочных грузов, главным образом за счет импорта руды (+36,1% до 2,7 млн тонн). Обработка насыпных грузов снизился на 19,1% до 1,7 млн тонн, наливных – на 5,5% до 2,6 млн тонн. Суммарный грузооборот по железной дороге сократился до 11,8 млн тонн, главным образом из-за снижения на 0,9% перевозок нефти.

По итогам всего 2021 года в Гамбурге рассчитывают перевалить 130 млн тонн, контейнерооборот прогнозируется на уровне 8,7 млн TEU.

Напомним, по итогам 2020 года грузооборот через Гамбург составил 126,3 млн тонн – на 7,6% ниже, чем в 2019 году. Контейнеров в 2020 году было перевалено 8,5 млн TEU, на 7,9% меньше, чем годом ранее.