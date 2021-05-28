Цифровой двойник «северного завоза» опробуют в Якутии

Минвостокразвития России совместно с ФАНУ «Востокгосплан» создает цифрового двойника «северного завоза».

Цифровой двойник «северного завоза» — это цифровая модель, объединит в единую систему всех участников северного завоза: 25 регионов, более 300 судов, грузы объемом более 3 млн тонн в год. Система позволит оценивать ресурсные и логистические ограничения и, на основе этой информации, оптимизировать логистику и бюджетные расходы — объем средств, выделяемых на северный завоз, превышает 110 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Проект направлен на решение наиболее острых проблем «северного завоза», которые зачастую приводят к срыву поставок и росту цен на продукцию: это неэффективная логистика, а также отсутствие актуальной статистики в режиме реального времени.

«Цифровой двойник позволит существенно снизить издержки регионов на осуществление «северного завоза» за счет оптимизации логистики, повысить надежность поставок и качество жизни северян. Пилотным регионом для тестирования цифровой модели станет Якутия», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

Кроме того, Минвостокразвития России разработана система «Арктиклабс» — это цифровой госплан, позволяющий детально моделировать экономику арктических регионов, анализировать транспортные связи, производство, добычу полезных ископаемых и другие параметры.