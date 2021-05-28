7 лучших курьерских служб для интернет-магазина: обзор и сравнение

Надежная служба курьерской доставки – обязательный партнер для всех интернет-магазинов, а большинство из них предпочитает услуги аутсорсинговых компаний.

Это снимает много организационных вопросов, упрощает процесс пересылки, повышает лояльность покупателей. Хороший сервис, отсутствие проблем с доставкой, довольные покупатели, своевременно получающие заказ — залог растущего бизнеса.

Какие способы доставки для интернет-магазина бывают

Личные курьеры. Собственный штат – это предельно быстрая доставка заказов покупателю, материальная ответственность сотрудников за сохранность груза, контроль над работой. Проблема в том, что это недешево, требует времени на организацию процессов, увеличивает расходы магазина, покрывает ограниченную территорию. Курьерские службы. Курьерская служба тоже работает быстро, несет ответственность за посылки и сервис, обладает собственным транспортом, складами, точками выдачи. Тарифы служб, дополнительные услуги, графики работ отличаются. Вариантов много, от новых небольших фирм до уже зарекомендовавших себя компаний с опытом. Самовывоз. Если магазин имеет и физическое представительство (как минимум склад, оборудованный под точку выдачи заказов), клиенты смогут забирать свои покупки самостоятельно. Альтернатива – сотрудничество с центрами самовывоза, у них свои расценки на выдачу заказов, плюс понадобится решить вопрос с перевозкой товаров от склада до них. Почта России. Отечественная служба с самым большим территориальным покрытием, низкими тарифами, однако довольно малой скоростью. Стоимость и сроки услуг зависят от региона, посылки теряются редко, но могут быть сильно повреждены при перевозке, а возмещение ущерба – длительный сложный процесс. Транспортные компании. Работают быстрее национальной почты, но с меньшим территориальным покрытием. Это хороший вариант для крупногабаритных грузов, требующих специального транспорта и оборудования. Отправлять с их помощью мелкие посылки не столь выгодно из-за высоких расценок.

Рейтинг служб доставки для интернет-магазина

Логистический рынок богат предложениями, а владельцу интернет-магазина предстоит выбрать из них оптимального для себя подрядчика по всем критериям. Краткий обзор передовых компаний-перевозчиков поможет определиться по основным требованиям.

Boxberry

Зарекомендовавший себя перевозчик с адекватными тарифами. Поддерживает электронный документооборот, бесплатно переносит сроки доставки, страхует товары. Минус – ограничение в размерах и весе груза, отсутствие возможности пересылать продукцию со строгими температурными условиями.

СДЭК

Крупная транспортная фирма, существующая больше 20 лет. Позволяет доставлять грузы в любое время и дни, отслеживать маршрут посылки, выкупать заказ частично. Дополнительные сервисы (подъем, страхование, ожидание и другие), обслуживание вечером и выходные за доплату. Возврат – только раз в месяц или в неделю по договоренности.

Dalli

Курьерская служба с многолетним стажем, специализируется на доставке интернет-заказов по Москве и СПб, есть пересылка по стране. Быстрая транспортировка, есть услуга экспресс-доставки, свыше 2 000 пунктов выдачи по стране, приемлемые фиксированные расценки и график без доплат в праздники, выходные. Минус – ограниченный вес посылки, не более 25 кг.

DPD

Компания предлагает единый тариф для всех регионов страны, все способы оплаты, бесплатно уведомляет получателя через смс. Она позволяет отправлять заказы заграницу, услуги оплачивает получатель или отправитель. Максимальный вес одной посылки – до 30 кг, перевозкой крупногабаритных грузов не занимается.

Pickpoint

Сервис, основанный на использовании постаматов. Курьеры оставляют в них по 30-40 заказов одновременно, а получатели забирают их в подходящее для себя время. Это недорого, удобно для клиентов и самих магазинов, но размер каждой посылки ограничивается ячейками постамата, а автоматических ПВЗ по регионам пока еще мало.

Pony Express

Одна из крупнейших отечественных компаний, предлагает логистические услуги в России и других странах. Каждому клиенту предоставляется личный менеджер, виды услуг и расценки понятно изложены на сайте. Возможна частичная доставка, прозвон клиентов, сопроводительная документация, но ограничение посылок в весе – до 80 кг.

DHL

Территориальный охват компании – 220 стран мира. Перевозчик работает с грузами до 300 кг, помогает с таможенным оформлением, несет повышенную ответственность за документы и посылки (минимум + 300 руб.) В сравнении с другими логистическими фирмами, здесь существенная доплата за сопутствующие услуги, доставка в выходной день от 1100 рублей.

Плюсы и минусы курьерских служб в сравнении с обычной доставкой

Услуги курьерской службы – практичный ход, облегчающий работу владельцев интернет-магазина. Сотрудничество с таким партнером дает видимые преимущества, но также связано с некоторыми проблемными моментами.

Продавцу не нужно:

тратить время, деньги на организацию персональной логистики;

арендовать склад для хранения/выдачи заказов;

организовывать дополнительные терминалы для соблюдения ФЗ-54, так как прием платежей – часть работы оператора.

Продавцу необходимо:

разобраться с маркированной продукцией, отработать процесс документооборота;

ежемесячно оплачивать курьерские услуги по определенному тарифу;

нести ответственность перед покупателем, принимать его претензии в случае нарушения условий доставки оператором;

учитывать, что получение денег от продаж, принятых оператором, проводится в регламентированные договором даты (два раза в месяц или неделю).

Как выбрать курьерскую службу для интернет-магазина

Клиент не знает, что курьеры – сотрудники отдельной организации, воспринимая их как часть вашего магазина. Их вежливость, доброжелательное отношение к покупателю – залог того, что он вновь обратится к вам за покупкой. Поэтому ориентируемся не только на тарифы службы, но также на отзывы об ее сервисе.

Опыт. Компании, работающие на логистическом рынке минимум несколько лет, уже достигли необходимого уровня конкурентоспособности, отладили организационные процессы, научились базовым аспектам деятельности и различным способам реагирования на нестандартные ситуации. Риск, что они не справятся с задачей или внезапно исчезнут вместе с заказами ваших покупателей, стремится к нулю. Отзывы. Если магазины, с которыми сотрудничает выбранная вами служба, жалуются на одинаковые ошибки и проблемы, вы с большой вероятностью тоже столкнетесь с ними после заключения договора. Определите для себя, с какими нюансами можно мириться без ущерба, а какие неприемлемы. Договор. Еще до его подписания нужно выяснить, каким путем компания решает нестандартные вопросы с доставкой. Как действует при отказе выкупить заказ, если товар или его упаковка повреждены, принимает ли претензии от клиентов. Эта информация важна для комфортной работы, ее обязательно следует указать в договоре. Тарифы. Изучите все расценки на базовые и дополнительные услуги. У некоторых служб не предусмотрены возможности частичного выкупа заказа, примерки товара, ожидания курьера и другие нюансы, которые могут потребоваться вам для успешной продажи или цены на них чересчур высокие.

Какую курьерскую службу выбрать для интернет магазина

Курьерская служба – неотъемлемое звено успешной работы интернет-магазина. Надежный партнер по логистике подбирается по таким критериям: