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Новые краны на НУТЭП
27.05.2021

Новые краны на НУТЭП

    • Вчера на контейнерный терминал ООО «НУТЭП», входящий в группу компаний «Дело», судном «Zhen Hua 19» из Китая было доставлено новое оборудование – пять контейнерных кранов Rubber Tyred Gantry (RTG) производства китайской Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd (ZPMC), сообщили SeaNews в группе «Дело».

    По информации группы, изготовление и поставка кранов, контракт на которые был заключён в мае 2020 года и оценивается в $8,350 млн, является частью завершающего этапа инвестиционного проекта по реконструкции и расширению пропускной способности контейнерного терминала.

    Напомним, что к реализации проекта группа «Дело» приступила в октябре 2015 года – тогда были забиты первые сваи основания соединительного участка причала.

    Новые краны на НУТЭП

    По словам генерального директора ООО «НУТЭП» Юрия Матвиенко, новые RTG имеют существенное преимущество – они способны складировать ярус из шести контейнеров (6+1), тогда как эксплуатируемое в настоящее крановое оборудование – только из пяти (5+1). «Увеличение ярусности позволит нам расширить ёмкость складской площадки на 15% и обеспечить приём и отправление дополнительных объёмов грузов», – отметил Ю. Матвиенко.

    По данным ГК «Дело», в настоящее время на терминале НУТЭП задействованы пять кранов RTG Konecranes и четыре крана RTG ZPMC.

    Новое оборудование планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале этого года.

     

     

    Фото: ГК «Дело»


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