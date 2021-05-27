Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2021 увеличился на 8,5%

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в апреле 2021 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 8,5% относительно показателя аналогичного месяца 2020 года. Импорт вырос на 8,3%, экспорт – на 9%. Каботажа и транзита в апреле 2021 года не было.

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2021 года соответствовала 15,9%.

Груженых контейнеров было обработано на 11,2% больше, чем в апреле 2020 года. Из общего объема груженых 22,2% приходилось на рефконтейнеры, 77,8% – на сухие. 58,4% груженых контейнеров прошли в импорте, 41,6% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 1,1%.

В апреле этого года доля порта Новороссийск в общем контейнерообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 99,1%, Азов обработал 0,9%.

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