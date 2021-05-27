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Изменения в Кодекс торгового мореплавания
27.05.2021

Изменения в Кодекс торгового мореплавания

    • Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации».

    Федеральный закон принят Государственной Думой 18 мая 2021 года и одобрен Советом Федерации 19 мая 2021 года, сообщает пресс-служба Кремля.

    Федеральным законом правительство Российской Федерации наделяется полномочием по определению отдельных видов деятельности, осуществляемой с использованием судов, плавающих под государственным флагом РФ и построенных на территории Российской Федерации, при условии соответствия таких судов установленным в РФ требованиям, предъявляемым к промышленной продукции.

    «Кроме того, правительству РФ предоставляется право принятия решений об использовании для осуществления отдельных видов деятельности судов, построенных за пределами РФ, в случае если их строительство на территории РФ невозможно, а также судов, построенных на территории РФ, но не соответствующих установленным требованиям, предъявляемым к промышленной продукции, в случае если обеспечить такое соответствие не представляется возможным», – говорится в пояснительной справке к документу.


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