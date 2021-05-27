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Hapag-Lloyd заказал еще контейнеры на 60 тыс. TEU
27.05.2021

Hapag-Lloyd заказал еще контейнеры на 60 тыс. TEU

    • Hapag-Lloyd заказал дополнительно еще контейнеры суммарной вместимостью 60 тыс. TEU. Их поставка из Китая начнется в третьем квартале этого года.

    «Резкий рост спроса привел к дефициту контейнеров во всем мире. Серьезный дисбаланс, например, при экспорте из Азии, а также скопление контейнеров в портах, задержки внутренних перевозок привели к тому, что контейнеры находятся в пути значительно дольше. В настоящее время контейнеров требуется больше при том же объеме грузов», — говорится в пресс-релизе Hapag-Lloyd.

    Новая партия дополнит первый заказ контейнеров на 150 тыс. TEU, которые уже строятся также в Китае. Hapag-Lloyd начнет получать их уже с июля.

    В общей сложности в ближайшее время компания примет новых контейнеров суммарной вместимостью 210 тыс. TEU.

    «Спрос по-прежнему очень высок, а поставка контейнерного оборудования в настоящее время является одной из самых серьезных проблем в нашей отрасли и требует пристального внимания. Чтобы противодействовать этому дефициту, мы неоднократно с начала пандемии инвестировали в наш контейнерный парк», — отметил CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен.


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