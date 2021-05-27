Акции «Совкомфлота» включены в биржевые индексы FTSE и MSCI

23 мая 2021 года акции ПАО «Совкомфлот» включены в глобальный фондовый индекс FTSE (Financial Times Stock Exchange), сообщили SeaNews в компании. Ребалансировка индексного портфеля планируется после окончания торгового дня 18 июня 2021 года.

Глобальный индекс FTSE включает более 10 тыс. акций компаний большой, средней и малой капитализации развитых и развивающихся рынков.

Ранее биржевой индекс MSCI также объявил о включении акций «Совкомфлота» в список ценных бумаг MSCI Russia компаний малой капитализации, эти изменения в индексе вступят в силу после окончания торгов 27 мая 2021 года.

По оценкам стратегического блока инвестиционного банка «ВТБ Капитал», после включения акций СКФ в оба индекса пассивный приток инвестиций в акции СКФ составит не менее 20 млн долл. США.

Акции ПАО «Совкомфлот» уже входят в следующие индексы: Индекс МосБиржи компаний средней и малой капитализации (MCXSM), Индекс МосБиржи широкого рынка (MOEXBMI), Индекс МосБиржи компаний транспортного сектора (MOEXTN), Индекс РТС средней и малой капитализации (RTSSM), Индекс РТС широкого рынка (RUBMI), Индекс РТС транспорта (RTSTN).

«Совкомфлот» объявил о запуске первичного публичного предложения акций (IPO) через дополнительный выпуск с листингом на Московской бирже осенью прошлого года.