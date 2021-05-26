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В портовой ОЭЗ в Астраханской области построят новый контейнерный порт
26.05.2021

В портовой ОЭЗ в Астраханской области построят новый контейнерный порт

    • На первом заседании экспертного совета портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) в Астраханской области генеральный директор ООО «ПЛК «Каспий» Олег Савченко презентовал проект по созданию современного порта с контейнерным терминалом в ПОЭЗ.

    В ходе работы заседания  ООО «ПЛК «Каспий» подписало меморандум о сотрудничестве с немецкой группой Martrade Holding, которая  станет стратегическим партнёром в инвестиционном проекте по строительству современных контейнерных и других терминалов в ПОЭЗ, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

    Согласно проекту «ПЛК «Каспий», планируемый грузооборот нового контейнерного терминала к 2031 году составит 8 млн тонн. Общая территория земельного участка, на котором развернутся работы, – 295 гектаров. На первом этапе предполагается обустройство прилегающих к существующему порту Оля причалов № 8 и 9 и ввод четырех терминалов мощностью 3,3 млн тонн.

    Следующим этапом будут проведены дноуглубительные работы в районе ильменя Забурунный, где будет построен основной порт. По данным ПЛК «Каспий», планируется создание не менее 800 рабочих мест. Общий объём инвестиций составит более 27 млрд руб. Строительство инфраструктуры будет вестись за счет средств федерального и областного бюджетов, контейнерных терминалов – за счет частных инвесторов.

    Напомним, что проект постановления о создании на территории Астраханской области портовой ОЭЗ и Каспийского кластера был внесен Минэкономразвития в правительство Российской Федерации в начале октября 2020 года Для реализации первого этапа создания ПОЭЗ на 2020 год было предусмотрено более 257 млн рублей. В 2021-2022 году Минэкономразвития России предоставит субсидии Астраханской области в размере 1,1 млрд рублей для инженерной подготовки территории и модернизации причалов порта Оля и 1,4 млрд рублей для создания нового морского порта, соответственно.


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