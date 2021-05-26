Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-апреле 2021 года
26.05.2021

ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-апреле 2021 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.05.2021
    Рекордные показатели Zim
    Zim опубликовал основные операционные и финансовые показатели за первый квартал 2021 года. Как сообщили […]
    2021ZimФинансы
    0
    02.03.2021
    Гамбург сократил грузооборот и контейнерооборот в 2020
    По итогам последнего квартала грузооборот вырос.
    2020ГамбургГрузооборот
    0
    19.03.2021
    Лесной экспорт, январь 2021: вывоз необработанной древесины к январю прошлого года вырос
    Российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе 2021 года составил 1,03 млн кубометров — на […]
    2021Лесные грузыЭкспорт
    0
    28.04.2021
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2021 года: снизилась перевалка сжиженного газа
    Март 2021
    2021ГрузооборотДальневосточный бассейнМарт
    0
    29.03.2021
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в феврале 2021 года: выросла перевалка угля и кокса
    Февраль 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    11.02.2021
    Жд экспорт через порты, январь 2021: погрузка угля выросла почти на четверть
    По итогам января 2021 года погрузка экспортных грузов на сети железных дорог ОАО «РЖД» […]
    2021ПортыРЖДЭкспорт
    0
    11.05.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2021
    На 19 неделе года цены на бункерное топливо выросли практически во всех исследуемых портах. […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    22.04.2021
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 увеличился на 3%
    Март 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотМарт
    0
    24.02.2021
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2021 года: перевалка нефти упала на треть
    Январь 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    07.05.2021
    Соответствие линий расписанию в марте выше, чем в феврале
    По данным Sea-Intelligence, в марте этого года индекс соответствия линейному расписанию вырос по сравнению […]
    2021Sea-Intelligenceконтейнерные линиирасписание
    0
    14.05.2021
    Экспорт китайских автомобилей вырос
    В апреле этого года экспорт китайских автомобилей увеличился в 2,1 раза по сравнению с […]
    2021АвтомобилиКитайЭкспорт
    0
    10.02.2021
    Maersk закрыл год с прибылью
    A.P. Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2020 год. 4 квартал […]
    2021MaerskФинансы
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.05.2021 Находкинская таможня оформила первые контейнеры сервиса Maersk через Новороссийск
    25.05.2021 В Антверпене тестируют терминальный тягач на водороде
    25.05.2021 Контейнерооборот Ирана вырос в первом квартале этого года
    24.05.2021 Контейнерные порты Турции
    24.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2021
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 увеличился на 7,9%
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти