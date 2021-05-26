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Резкий спрос на мультимодальные перевозки из Юго-Восточной Азии в Европу через Владивосток
26.05.2021

Резкий спрос на мультимодальные перевозки из Юго-Восточной Азии в Европу через Владивосток

    • Железнодорожные грузоперевозки Китай – Европа продолжают пользоваться спросом на фоне загруженности морских терминалов и продолжающимися задержками в портах. По данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, в апреле количество отправлений поездов по Шелковому пути выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это 117 тыс. TEU, что на 33% больше показателя за апрель прошлого года, сообщает The Loadstar.

    «Количество поездов из Китая постоянно растет, — цитирует The Loadstar директора по развитию бизнеса Crane Worldwide Logistics в Азиатско-Тихоокеанском регионе Марко Райхеля. – Морские терминалы перегружены, продолжается ситуация с отменой рейсов, о некоторых THE Alliance объявил в этом месяце. Поэтому мы и наблюдаем всплеск спроса на жд перевозки. Это спрос распространяется и на нетрадиционные жд направления – из Кореи, Японии или Вьетнама».

    «У нас сейчас много запросов на перевозки из Таиланда и других стран Юго-Восточной Азии, — продолжил М.Райхель. – На данный момент, я бы сказал, все смотрят во всех направлениях. И даже у Австралии вызывает интерес».

    Как пишет The Loadstar, еще один новый жд маршрут, набирающий популярность, — мультимодальные перевозки через порт Владивосток, откуда поезда направляются в Европу без каких-либо дополнительных погранпереходов. «В Китае по-прежнему запрещено перевозить опасные грузы по железной дороге, поэтому Владивосток – хороший вариант доставки таких грузов, как аккумуляторы», — пояснил М.Райхель, добавив, что Владивосток – это возможность избежать увеличивающейся загруженности железной дороги в Китае.

    «К сожалению, мы наблюдаем ненадежное расписание движения поездов, потому что Китайская железная дорога объявила об ограничениях на отправления. Некоторые терминалы принимают до 120 жд вагонов в день. Основная причина этого — высокая загруженность на пограничных переходах. В настоящее время мы наблюдаем заторы продолжительностью от 7 до 10 дней», — сказал он.

    Кроме того, чрезвычайно высокий спрос на жд перевозки означает меньший выбор контейнерного оборудования. «В основном, сейчас по железным дорогам перевозятся 40-футовые контейнеры. В наши дни каждый хочет максимально эффективно использовать жд платформу, поэтому 20-футовый контейнер будет простаивать на терминале в ожидании второго. И даже перемещение двух 20-футовых контейнеров в паре будет замедлено и не только из-за перегруженности терминалов, это дополнительные работы», — резюмировал М.Райхель.


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