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Нефтеэкспорт России, 3 месяца 2021: в марте существенно увеличились отгрузки СПГ
26.05.2021

Нефтеэкспорт России, 3 месяца 2021: в марте существенно увеличились отгрузки СПГ

    • Экспорт российской нефти в физическом выражении, по данным ФТС, составил по итогам 3 месяцев 2021 года 50,8 млн тонн – на 19,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таможенная стоимость вывезенной нефти составила 19,8 млрд долларов – на 22,5% ниже уровня первого квартала прошлого года.

    Экспорт нефтепродуктов по итогам января-марта 2021 года составил 36,7 млн тонн – на 0,5% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении экспорт российских нефтепродуктов был на уровне 14,4 млрд долларов – на 11,9% меньше, чем за 3 месяца прошлого года.

    По итогам первых трех месяцев текущего года объем экспорта дизельного топлива составил 13,1 млн тонн, на 6,2% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт дизтоплива составил 5,6 млрд долларов – на 23% ниже уровня января-марта прошлого года.

    Экспорт бензина за отчетный период 2021 года сократился на 18,6% и составил порядка 1,5 млн тонн. Таможенная стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, составила 682,1 млн долларов – на 28,3% меньше, чем за 3 месяца прошлого года.

    В марте 2021 года экспорт российской нефти составил 16,9 млн тонн (минус 22,9% к уровню марта 2020 и минус 0,1% к уровню февраля 2021). В стоимостном выражении экспорт нефти в марте этого года составил 7,1 млрд долларов (минус 3,7% к уровню марта 2020 и плюс 7,5% к уровню февраля 2021).

    Нефтепродуктов в марте 2021 года было экспортировано 12,9 млн тонн (минус 9,7% к уровню марта 2020 и плюс 13% к уровню февраля 2021). Таможенная стоимость экспортированных продуктов нефтепереработки составила более 5,6 млрд долларов (минус 5,9% к уровню марта 2020 и плюс 28,5% к уровню февраля 2021).

    Дизельного топлива в марте было отгружено на экспорт 4,3 млн тонн (минус 22,8% к уровню марта 2020 и минус 4,5% к уровню февраля 2021). В стоимостном выражении экспорт дизтоплива составил 2 млрд долларов (минус 24,6% к уровню марта 2020 и плюс 6,4% к уровню февраля 2021).

    Экспорт бензина в марте 2021 года составил 645,3 тыс. тонн (минус 31,8% к уровню марта 2020 и плюс 33,8% к уровню февраля 2021). В денежном выражении экспорт бензина составил 303,4 млн долларов (минус 34,4% к уровню марта 2020 и плюс 36,1% к уровню февраля 2021).

    Экспорт природного газа за первый квартал 2021 года составил 56,1 млрд кубометров, что выше аналогичного уровня прошлого года на 20,4%. Таможенная стоимость экспортированного природного газа составила 9,6 млрд долларов – на 40,7% больше, чем за 3 месяца прошлого года.

    В то же время, экспорт сжиженного природного газа за январь-март текущего года снизился  на 14,4% и составил 14,3 млн кубометров. Таможенная стоимость СПГ составила 1,2 млрд долларов (минус 33,3%).

    Экспорт природного газа за март 2021 года, по данным ФТС, составил 19 млрд кубометров (плюс 34,8% к уровню марта 2020 и плюс 11,1% к уровню февраля 2021). Таможенная стоимость экспорта природного газа составила более 3,2 млрд долларов (плюс 83,3% к уровню марта 2020 и плюс 9,6% к уровню февраля 2021).

    Экспорт сжиженного природного газа в марте составил 8 млн кубометров – в 2,7 раза больше аналогичного показателя прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт СПГ вырос в 2,9 раза. Таможенная стоимость отгруженного на экспорт СПГ в марте составила 799,1 млн долларов кубометров – на 74,6% больше уровня марта прошлого года и в 5,6 раза больше показателя февраля этого года.


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