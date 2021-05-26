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Global Ports упрощает корпоративную структуру группы
26.05.2021

Global Ports упрощает корпоративную структуру группы

    • Совет директоров Global Ports Investments одобрил внутригрупповое слияние. Global Ports поглощает свою дочернюю инвестиционную холдинговую компанию National Container Holding Company Limited (NCHC, 100% акций принадлежит Группе, зарегистрирована на Кипре). Об этом SeaNews сообщили в Global Ports. До слияния NCHC являлась материнской компанией для основных операционных активов группы.

    Целью слияния является упрощение и гармонизация корпоративной структуры группы, прямое владение основными операционными активами, а также улучшение корпоративного управления внутри группы и сокращение административных расходов.

    В соответствии с законодательством Кипра слияние подлежит одобрению судом, а также акционерами и кредиторами обеих сливающихся компаний.


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