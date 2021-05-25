В Антверпене тестируют терминальный тягач на водороде

PSA Antwerp принимает участие в тестировании портового тягача Terberg, работающего на водородом топливе, и мобильной водородной заправочной станции на своем контейнерном терминале Europa Terminal в порту Антверпен.

По информации Terberg, до этого тягач успешно прошел испытания на другом терминале – Antwerp Euroterminal в Беверене. Ранее, в конце 2020 – начале 2021 года тестирование проводилось на двух площадках в Нидерландах – на UWT в Роттердаме и CTU в Утрехте.

Испытания на Europa Terminal продлятся две недели, в течение которых техника будет задействована на перемещении контейнеров по территории терминала.

Тестирование проводится в рамках проекта Hydrolog, который реализует Институт логистики Фландрии. Результаты испытаний будут использованы для дальнейшей доработки концепта тягача.

Фото: Terberg