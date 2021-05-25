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РЖД снизит тариф для высокодоходных грузов
25.05.2021

РЖД снизит тариф для высокодоходных грузов

    • ОАО «РЖД» с 24 мая 2021 года будет производить расчет платы за перевозки сборных повагонных отправок по сети по единому тарифу для всех классов грузов (по тарифам второго тарифного класса с коэффициентом 1,03).

    Соответствующие изменения закреплены во вступившем в силу приказе ФАС России от 27 апреля 2021 года №414/21, сообщает пресс-служба РЖД.

    С учетом сложившейся структуры таких перевозок (с незначительной долей грузов третьего класса) новый порядок снизит тарифную нагрузку на грузоотправителей до 40%, подсчитали в компании.

    В РЖД рассчитывают, что снижение тарифной нагрузки позволит привлечь на железную дорогу дополнительные объемы высокодоходных грузов, отправителями которых, как правило, являются предприятия малого и среднего бизнеса.

    Ранее плата за перевозку грузов сборными повагонными отправками определялась по наивысшему тарифу перевозимого груза, что определяло высокий уровень платы для всех грузов, входящих в ее состав, если в перечень входили грузы наиболее «дорогого» – третьего – тарифного класса.

    Напомним, что по итогам 4 месяцев текущего года погрузка на сети РЖД составила 414,9 млн тонн – на 1,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

     


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