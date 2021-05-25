Российский экспорт в первом квартале 2021 года

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-март 2021 года экспорт из России в денежном выражении увеличился на 1,8%, или на 1,6 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 92,1 млрд долларов.

В физическом выражении вывоз товаров сократился на 3%, или на 6,6 млн тонн до 214,4 млн тонн.

На долю Топ-5 стран приходится 40,5% поставок в денежном выражении и 42,8% в физическом.

Лидером по объему экспорта из России является Китай. По итогам первого квартала 2021 года отгрузки в Китай выросли на 2,2% в денежном выражении и на 5% в физическом.

Подробный анализ экспорта из России по итогам первого квартала 2021 года доступен по подписке.