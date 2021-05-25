Негабарит на восьми платформах из Воронежа в Китай

Филиал АО «РЖД Логистика» в Саратове во взаимодействии с обособленным подразделением компании в Воронеже организовал перевозку железнодорожным транспортом из России в Китай тяжелого механического пресса.

Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», негабаритный груз общим весом свыше 230 тонн был отправлен со станции Воронеж-Курский на станцию Маньчжурия (Китай). При транспортировке его составных частей было использовано 8 универсальных платформ.

Заказчиком перевозки является воронежский завод ОАО «Тяжмехпресс» — единственное в России предприятие по производству тяжелых механических прессов усилием до 16,5 тыс. тонна-сил. Доставка осуществляется в адрес китайской компании Jiangsu Longcheng Precision Forging. Специалистами «РЖД Логистики» было организовано предоставление платформ и оплата тарифа, а также оказана консультационная поддержка.

«Данная перевозка – не только перспективный проект, но и вклад в общее дело развития российско-китайского товарооборота. В планах филиала – дальнейшее сотрудничество с предприятием: в конце мая мы готовимся отправить второй пресс по данному маршруту», — отметила директор саратовского филиала «РЖД Логистики» Вера Вторыгина.