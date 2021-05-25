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Экспорт цветных металлов, 3 месяца 2021: существенно вырос вывоз алюминия
25.05.2021

Экспорт цветных металлов, 3 месяца 2021: существенно вырос вывоз алюминия

    • Российский экспорт необработанного алюминия за первый квартал 2021 года составил 724,6 тыс. тонн – на 51,4% больше аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт алюминия составил 1,14 млрд долларов – на 40,4% больше показателя 3 месяцев прошлого года.

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов за январь-март этого года был на уровне 142,3 тыс. тонн. По сравнению с 3 месяцами 2020 года экспорт меди снизился на 6,5%. Таможенная стоимость экспортированной меди за 3 месяца этого года составила порядка 1,1 млрд долларов – на 23,3% больше, чем годом ранее.

    Необработанного никеля по итогам 3 месяцев текущего года было вывезено 13,3 тыс. тонн – на 48,8% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт никеля составил 239,5 млн долларов – на 27,8% ниже уровня января-марта прошлого года.

    В марте этого года экспорт из России необработанного алюминия составил 275 тыс. тонн – на 15% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года и на 45,1% выше уровня февраля этого года. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт алюминия достиг 450,3 млн долларов –на 17,7% больше итогов марта прошлого года и на 52,4% больше, чем в феврале 2021 года.

    Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов за март этого года составил 49,3 тыс. тонн – на 40,1% больше, чем в марте прошлого года, но на 14,3% ниже уровня февраля этого года. В денежном выражении их экспорт  составил 388,9 млн долларов – в 2,1 раза больше итогов марта прошлого года, но на 9,7% меньше, чем в феврале 2021 года.

    Необработанного никеля по итогам марта 2021 года было вывезено 7 тыс. тонн – на 70,7% больше, чем в марте 2020 года и на 11,1% выше уровня февраля. Таможенная стоимость необработанного никеля  составила 128,2 млн долларов – в 2,6 раза больше, чем в марте прошлого года и на 15,8% выше уровня февраля 2021 года.

    По данным Лондонской биржи металлов, в марте 2021 года средняя стоимость алюминия составила 2,19 тыс. долларов за тонну – (плюс 36% к марту 2020 и плюс 5,4% к февралю 2021), цена на медь достигла 9,012 тыс. долларов за тонну (плюс 74% к марту 2020 и плюс 6,5% к февралю 2021), стоимость никеля была 16,48 тыс. долларов за тонну (плюс 38,8% к марту 2020 и минус 11,3% к февралю 2021).


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