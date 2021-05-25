Грузооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 года: выросла перевалка черных металлов

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в апреле 2021 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 6,6% относительно показателя апреля прошлого года. Отрицательная динамика наблюдается по всем направлениям. Импорт уменьшился на 3,2%, транзит – на 4,4%, экспорт– на 6,2%. Каботаж сократился на 51%.

В апреле 2021 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефтепродуктов составляла 30,6%, нефти – 21,9% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в апреле 2021 года приходилось 18,9%.

При этом самая высокая динамика была в перевалке накатных грузов (ро-ро), оборот которых вырос на 41,9%. Черных металлов было обработано на 39,8% больше, чем в апреле 2020 года, пищевого налива – на 36,1% больше.

Наибольшее снижение объемов произошло в сегменте перевалки химического налива (-58,4%), а также зерна (-56,3%) и грузов на паромах (-50,9%).

В апреле 2021 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 42,6%, Большой порт Санкт-Петербург обработал 26%, на Приморск приходилось 20%.

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