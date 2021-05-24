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В ЕАЭС будут вести общий реестр владельцев свободных складов
24.05.2021

В ЕАЭС будут вести общий реестр владельцев свободных складов

    • Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вводит в действие общий процесс по формированию, ведению и использованию общего реестра владельцев свободных складов.

    Как сообщает пресс-служба ЕЭК, в реестре будут содержаться сведения о владельцах свободных складов. Использование сведений из общего реестра предусмотрено при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля таможенными органами государств ЕАЭС, а также при планировании и осуществлении деятельности участниками ВЭД и другими заинтересованными лицами.

    Общий процесс вводится по результатам тестирования информационного взаимодействия с участием ЕЭК и таможенных органов стран Союза.

    «Хотелось бы отметить позитивную тенденцию в реализации общих процессов в рамках интегрированной информационной системы Союза, – отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. – С начала 2020 года и с учетом принятия этого вопроса число введенных в действие общих процессов увеличилось на 40% от общего количества».

    Тестирование продемонстрировало готовность национальных сегментов Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики и интеграционного сегмента ЕЭК к реализации общего процесса средствами интегрированной системы.

    Тестирование информационного взаимодействия в Республике Казахстан будет проводиться во втором квартале 2021 года. Реестр открыт для присоединения новых участников.

     


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