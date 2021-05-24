«ТРИЛОГИЯ» возвращается!

После длительного перерыва XI ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. Логистика) вновь открывает двери представителям транспортно-логистической отрасли. 2 июня 2021 года Конференция впервые состоится на полях XXIV Петербургского международного экономического форума.

Конференция будет посвящена вопросам развития индустрии транспорта и логистики Северо-Запада России на европейском направлении. Осознавая важность живого диалога представителей органов государственной власти, бизнеса и науки с целью роста транспортной отрасли, Конференция предоставляет эффективную дискуссионную площадку, на которой объединятся представители субъектов Российской Федерации, отраслевых ассоциаций и транспортно-логистических компаний.

Мероприятие пройдет при традиционной поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

Программа Конференции включает 4 заседания по темам: транспортная стратегия Российской Федерации, этапы развития Северного морского пути, транспортно-логистическая карта Балтийского и Баренц/Евроарктического регионов и новейшие технологии транспорта.

Ознакомится с более подробной информацией и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте конференции. Электронная регистрация открыта до 28 мая 2021 г.