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Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни
24.05.2021

Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

    • Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам 4 месяцев 2021 года составил 13,92 млрд долларов. Это на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Как сообщили SeaNews в таможне, число оформленных деклараций на товары за отчетный период достигло 117,2 тыс. (плюс 5,1% к 4 месяцам 2020 года), из которых 102,9 тыс. – по импорту (плюс 3,5%), и 14,3 тыс. – по экспорту (плюс 18,1%). Число участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) выросло по сравнению с показателем 2020 года на 2,8% – до 7,2 тыс.

    Всего за 4 месяца 2021 года через Балтийскую таможню прошло более 10,6 млн тонн грузов — это на 24,8% больше, чем за 4 месяца прошлого года. В том числе экспорт вырос на 42,1% до 7,1 млн тонн, импорт увеличился на 0,2%, до 3,5 млн тонн.

    В структуре импорта наибольшая доля принадлежит фруктам (23%). Также в пятерку основных товарных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни, по итогам 4 месяцев 2021 года вошли полимерные материалы, продукты неорганической химии, оборудование и черные металлы.

    В экспорте значительная доля – 35,87% приходится на руды, шлак и зола. В пятерку основных товарных групп, экспортируемых в зоне Балтийской таможни, вошли удобрения, древесина и изделия из нее, соль, сера, земли и камень и черные металлы.

    Основными странами-поставщиками товаров, импортируемых в РФ за 4 месяца 2021 года стали Китай, Эквадор, Германия, Индия и Бразилия.

    Наибольшая доля среди стран-получателей российского экспорта по данным Балтийской таможни принадлежит Китаю (39,6%). На втором и третьем месте – Бразилия и США соответственно.


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