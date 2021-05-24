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Столкновение судов на Сахалине
24.05.2021

Столкновение судов на Сахалине

    • При заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково (Сахалин) произошло столкновение плашкоута с судном «Хэйгшенг Хармони» (КНР), сообщает пресс-служба сахалинского МЧС.

    В результате столкновения один из топливных танков судна «Хэйгшенг Хармони» получил пробоину, в море вытек мазут. Экипажами судна «Хэйгшенг Хармони» и портового буксира «Прибой» выставлены боновые заграждения. «Мазутное пятно обработано сорбентом, оно не распространялось. Пострадавших нет. Течь на судне «Хэйгшенг Хармони» устранена, суда находятся на плаву, крен отсутствует». – говорится в сообщении регионального МЧС.

    Для ликвидации розлива в район порта Бошняково от Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба» (МО Корсаковский ГО) выдвинулась группа спасателей ЛАРН в составе пяти5 человек и 1 ед. техники. Силами морского порта Бошняково доставили к месту розлива дополнительные боновые заграждения.


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