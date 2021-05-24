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Рекордный объем заказов на суда с 2014 года
24.05.2021

Рекордный объем заказов на суда с 2014 года

    • Портфель заказов на строительство новых судов достиг максимального значения с 2014 года. Как сообщает Splash со ссылкой на данные Clarkson Research Services, в настоящее время во всем мире заказано 526 судов суммарным дедвейтом 46,4 млн тонн.

    Прежде всего рост обусловлен увеличением количества заказов на строительство контейнеровозов: за год были заключены контракты на 218 контейнеровозов суммарной вместимостью 2,2 млн TEU (или суммарным дедвейтом 22,9 млн тонн). В результате соотношение вместимости заказанных контейнеровозов к совокупной вместимости действующего флота приближается к 20%.

    По данным Clarkson Research Services, в течение года было заказано 57 нефтяных танкера, при этом всего танкеров заказано во всем мире 88 ед., балкеров – также 88 ед.

    Китайские и южнокорейские верфи уже приняли большинство заказов в этом году, доли китайских и южнокорейских судостроительных предприятий составляют по 46%в общемирового объема в пересчете.


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