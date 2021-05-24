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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2021
24.05.2021

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2021

    • На 20 неделе года ставки на исследуемых трейдах показывали разнонаправленную динамику. Выросли ставки из Китая на порты Северной Европы  и США, опустились – на порты Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

    Так, ставки из Китая на порты Северной Европы на 20 неделе увеличились на 2,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 4%.

    Ставки на порты западного побережья США выросли на 5,2%, на порты восточного побережья – на 6,1%.

    Ставки из Китая на Персидский залив по сравнению с предыдущей неделей выросли на 11,1%. Ставки на Австралию и Новую Зеландию и на Южную Америку снизились одинаково – на 2,1%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии опустились на 0,1%, ставки на Южную Корею снизились на 2,6%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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