Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт черных металлов, 3 месяца 2021: вывоз чугуна существенно вырос
24.05.2021

Экспорт черных металлов, 3 месяца 2021: вывоз чугуна существенно вырос

    • По итогам первых трех месяцев 2021 года российский экспорт черных металлов в физическом выражении достиг 10,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт черных металлов вырос на 6,6%.  По данным ФТС, таможенная стоимость экспорта черных металлов составила более 5,2 млрд долларов – на 32,8% больше, чем годом ранее.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 3,4 млн тонн, на 8,7% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт составил 1,6 млрд долларов – на 9,5% выше уровня 3 месяцев прошлого года.

    Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-марте 2021 года более 2 млн тонн – на 32,3% больше, чем за 3 месяца 2020 года.

    В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил 1,3 млрд долларов – на 68,7% больше показателя января-марта прошлого года.

    Объем экспорта чугуна за 3 месяца 2021 года достиг 839 тыс. тонн – на 47,9% больше, чем годом ранее. Таможенная стоимость экспортированного чугуна составила 317,2 млн долларов – на 82,1% выше уровня января-марта прошлого года.

    Ферросплавов за первый квартал текущего года было вывезено 175,5 тыс. тонн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт составил 244,6 млн долларов – на 5,5% меньше, чем за 3 месяца 2020 года.

    По данным ФТС, объем экспорта черных металлов в марте этого года находился на уровне порядка 3,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года экспорт в физическом выражении снизился на 8,4%, но вырос относительно прошлого месяца на 12%. В стоимостном выражении  экспорт черных металлов составил 1,9 млрд долларов – на 27,3% больше, чем в марте 2020 год и на 17,8% больше итогов февраля этого года.

    В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в марте 2020 года было вывезено 885 тыс. тонн — на 32,9% меньше показателя марта прошлого года и 19,7% меньше, чем в феврале 2021 года. В денежном выражении их экспорт составил 461,3 млн долларов – на 12% ниже уровня марта 2020 года и на 13,2% меньше, чем в феврале текущего года.

    Плоского проката из железа и нелегированной стали отгрузили в марте этого года 686,2 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года их экспорт в физическом выражении увеличился на 23%, а относительно показателя февраля текущего года вырос на 10,9%. В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил 455 млн долларов – на 70,9% выше уровня марта 2020 года и на 16,2% больше, чем в феврале этого года.

    Объем экспорта чугуна за март составил 470,2 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года экспорт чугуна в физическом выражении увеличился на 70,1% и  на 78,9% вырос относительно показателя предыдущего месяца. Таможенная стоимость вывезенного чугуна составила 180,2 млн долларов – в 2,1 раза выше уровня марта 2020 года и на 84,1% больше, чем в феврале 2021 года.

    Ферросплавов за март этого года было вывезено 56,6 тыс. тонн (минус 31,8% к уровню марта 2020 и плюс 2,9% к уровню февраля 2021) на сумму 87,7 млн долларов (минус 15,1% к уровню марта 2020 и плюс 15,4% к уровню февраля 2021).


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.04.2021
    «Дело» предлагает включить контейнеризацию в Стратегию социально-экономического развития РФ
    Группа компаний «Дело» предложила включить контейнеризацию в проект Стратегии социально-экономического развития РФ до 2030 […]
    2021ГК "Дело"КонтейнеризацияСергей Шишкарев
    0
    21.04.2021
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе-марте 2021 года
    Первый квартал 2021 года
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    27.04.2021
    DPW вырос на 10%
    В первом квартале 2021 года терминалы DP World обработали в совокупности 18,9 млн TEU, […]
    2021DP WorldКонтейнерооборот
    0
    20.02.2021
    Контейнерооборот Украины
    Итоги января 2021 года
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотУкраина
    0
    04.05.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 17, 2021
    На 17 неделе фрахтовые ставки на Балтике из порта Усть-Луга на перевозку грузов балкерами дедвейтом […]
    Только для подписчиков
    2021Усть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    11.03.2021
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2021 года снизился на 2,7%
    Январь 2021
    2021Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    02.04.2021
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2021 года в деталях
    Февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    13.04.2021
    Что растет в экспорте
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 2020 […]
    2020Статистика таможниТоварные группыТСВТ
    0
    19.03.2021
    ТOP-5 контейнерных терминалов России: январь-февраль 2021
    Материал подготовлен с помощью online-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ (доступен по подписке). Демоверсия Подписаться Согласно данным […]
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    20.04.2021
    Импорт марганцевой руды в январе-феврале 2021 года
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в январе-феврале […]
    2021ИмпортРудаСтатистика таможни
    0
    08.04.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 14, 2021
    На рынке «малой воды» Балтийского региона наблюдается небольшой рост ставок фрахта. Как сообщает брокерская компания […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    05.02.2021
    Импорт в Россию в январе сохранил положительную динамику
    Импорт в Россию товаров из стран дальнего зарубежья в январе 2021 года составил в […]
    2021Импорт
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    Контейнерные перевозки Показать всё
    24.05.2021 Контейнерные порты Турции
    24.05.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2021
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 увеличился на 7,9%
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 года в деталях
    21.05.2021 Безработные контейнеровозы
    20.05.2021 ТOP-5 контейнерных терминалов России: январь-апрель 2021
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти