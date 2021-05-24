Экспорт черных металлов, 3 месяца 2021: вывоз чугуна существенно вырос

По итогам первых трех месяцев 2021 года российский экспорт черных металлов в физическом выражении достиг 10,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт черных металлов вырос на 6,6%. По данным ФТС, таможенная стоимость экспорта черных металлов составила более 5,2 млрд долларов – на 32,8% больше, чем годом ранее.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено 3,4 млн тонн, на 8,7% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт составил 1,6 млрд долларов – на 9,5% выше уровня 3 месяцев прошлого года.

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили в январе-марте 2021 года более 2 млн тонн – на 32,3% больше, чем за 3 месяца 2020 года.

В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил 1,3 млрд долларов – на 68,7% больше показателя января-марта прошлого года.

Объем экспорта чугуна за 3 месяца 2021 года достиг 839 тыс. тонн – на 47,9% больше, чем годом ранее. Таможенная стоимость экспортированного чугуна составила 317,2 млн долларов – на 82,1% выше уровня января-марта прошлого года.

Ферросплавов за первый квартал текущего года было вывезено 175,5 тыс. тонн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт составил 244,6 млн долларов – на 5,5% меньше, чем за 3 месяца 2020 года.

По данным ФТС, объем экспорта черных металлов в марте этого года находился на уровне порядка 3,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года экспорт в физическом выражении снизился на 8,4%, но вырос относительно прошлого месяца на 12%. В стоимостном выражении экспорт черных металлов составил 1,9 млрд долларов – на 27,3% больше, чем в марте 2020 год и на 17,8% больше итогов февраля этого года.

В том числе, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в марте 2020 года было вывезено 885 тыс. тонн — на 32,9% меньше показателя марта прошлого года и 19,7% меньше, чем в феврале 2021 года. В денежном выражении их экспорт составил 461,3 млн долларов – на 12% ниже уровня марта 2020 года и на 13,2% меньше, чем в феврале текущего года.

Плоского проката из железа и нелегированной стали отгрузили в марте этого года 686,2 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года их экспорт в физическом выражении увеличился на 23%, а относительно показателя февраля текущего года вырос на 10,9%. В стоимостном выражении экспорт плоского проката составил 455 млн долларов – на 70,9% выше уровня марта 2020 года и на 16,2% больше, чем в феврале этого года.

Объем экспорта чугуна за март составил 470,2 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года экспорт чугуна в физическом выражении увеличился на 70,1% и на 78,9% вырос относительно показателя предыдущего месяца. Таможенная стоимость вывезенного чугуна составила 180,2 млн долларов – в 2,1 раза выше уровня марта 2020 года и на 84,1% больше, чем в феврале 2021 года.

Ферросплавов за март этого года было вывезено 56,6 тыс. тонн (минус 31,8% к уровню марта 2020 и плюс 2,9% к уровню февраля 2021) на сумму 87,7 млн долларов (минус 15,1% к уровню марта 2020 и плюс 15,4% к уровню февраля 2021).