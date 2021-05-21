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Заложен киль третьего гибридного автомобилевоза UECC
21.05.2021

Заложен киль третьего гибридного автомобилевоза UECC

    • На верфи Jiangnan в Шанхае состоялась церемония закладки киля гибридного автомобилевоза PCTC для European Car Carriers (UECC). Это третье судно из серии гибридных автомобилевозов, заказанных UECC, сообщили SeaNews в компании.

    Первое судно уже сдано в эксплуатацию, уже в конце года оно будет задействовано на коммерческих операциях. Планируется, что остальные два – в первой половине 2022 года. Они будут работать в Северном и Балтийском морях. Это на полгода раньше, чем планировалось изначально.

    Длина судов составит 169 м, ширина – 28 м, вместимость – 3,6 тыс. ед., количество палуб – 10. Автомобилевозы будут оборудованы системой Battery Hybrid LNG Solution и смогут работать как на СПГ, так и с использованием аккумуляторной установки. Во время рейса аккумуляторная установка будет заряжаться с помощью валового генератора, что позволит использовать электроэнергию во время заходов в порты. Благодаря этому в UECC рассчитывают перевыполнить план IMO по снижению выбросов углекислого газа на 40% к 2030 году.

    С введением в строй трех новых гибридных автомобилевозов флот UECC будет насчитывать 17 судов, из них пять будут экологически чистыми.


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