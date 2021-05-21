В Усть-Луге начали строить газоперерабатывающий завод

В Усть-Луге (Ленинградская область) дан старт строительства Комплекса переработки этансодержащего газа, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области в одной из соцсетей.

В состав проекта войдут газоперерабатывающий комплекс и газохимический комплекс.

Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России (45 млрд куб. м в год) и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (13 млн тонн СПГ в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор АО «РусГазДобыча» Константин Махов, генеральный директор ООО «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Проект реализуется при поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ. Летом прошлого года ВЭБ.РФ и ООО «РусХимАльянс» подписали кредитный договор с целью финансирования начального этапа реализации проекта. ВЭБ.РФ предоставил кредит в размере до 55 млрд рублей