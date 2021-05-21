Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Усть-Луге начали строить газоперерабатывающий завод
21.05.2021

В Усть-Луге начали строить газоперерабатывающий завод

    • В Усть-Луге (Ленинградская область) дан старт строительства Комплекса переработки этансодержащего газа, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области в одной из соцсетей.

    В состав проекта войдут газоперерабатывающий комплекс и газохимический комплекс.

    Предприятие станет самым мощным по объему переработки газа в России (45 млрд куб. м в год) и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (13 млн тонн СПГ в год). Помимо СПГ товарной продукцией будут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция.

    В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор АО «РусГазДобыча» Константин Махов, генеральный директор ООО «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

    Проект реализуется при поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ. Летом прошлого года ВЭБ.РФ и ООО «РусХимАльянс» подписали кредитный договор с целью финансирования начального этапа реализации проекта. ВЭБ.РФ предоставил кредит в размере до 55 млрд рублей


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.04.2021
    «Арктик СПГ 2» законтрактовал весь объем
    ООО «Арктик СПГ 2» (совместное предприятие «Новатэк») заключило 20-летние договоры купли-продажи на весь объем […]
    TotalАрктик СПГ 2АрктикаНОВАТЭК
    0
    30.03.2021
    Япония отменяет сбор за заходы в свои порты судам на СПГ и водороде
    Порт Токио отменяет сбор за заход судам, работающим на СПГ и водороде. Такое решение […]
    ВодородПортовые сборыСПГСуда
    0
    26.02.2021
    Деловой комплекс для РЖД за 127 млрд рублей
    ВЭБ.РФ назначен организатором синдицированного кредита на строительство многофункционального комплекса холдинга «РЖД». Общая площадь застройки […]
    БанкиВЭБ.РФделовой комплексРЖД
    0
    04.03.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 9, 2021
    На рынке «большой воды» Балтийского региона сохраняются высокие ставки как на Балтике и континенте, так […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    18.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 7, 2021
    На рынке «малой воды» Балтийского региона ожидается повышение ставок в связи с увеличением цен […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    24.03.2021
    Нефть не выдерживает натиска коронавируса
    Перспектива «заветных» $100 за баррель пока отодвинулась. Напомним, в начале этого месяца аналитики, впечатленные […]
    2021ГазНефтепродуктыНефть
    0
    15.04.2021
    Первый гибридный автомобилевоз UECC сдан
    United European Car Carriers (UECC) принял в эксплуатацию свой первый гибридный автомобилевоз, сообщили SeaNews […]
    UECCАвтомобилевозгибридСПГ
    0
    17.02.2021
    Южнокорейские верфи ожидают рост заказов на экологически чистые контейнеровозы
    Samsung Heavy Industries Co подписала контракт на 781 млрд вон ($707 млн) на строительство пяти контейнеровозов, работающих на […]
    Samsung Heavy IndustriesКонтейнеровозыСПГСтроительство
    0
    13.04.2021
    «Звезда» начала строить третий газовоз для «Арктик СПГ-2»
    Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству третьего танкера-газовоза СПГ ледового класса Arc7. Первая деталь […]
    Арктик СПГ 2Большой КаменьГазовозСКК "Звезда"
    0
    24.02.2021
    Нефтеэкспорт России, 2020 год: нефть в долларах снизилась на 40,4%
    По итогам 2020 года экспорт российской нефти в физическом выражении, по данным ФТС, составил […]
    2020ГазНефтепродуктыНефть
    0
    18.05.2021
    «Новатэк» планирует запустить «Арктик СПГ» досрочно
    И внес изменения в конструкцию СПГ-газовозов для проекта
    Арктик СПГгазовозыНОВАТЭКПроизводство
    0
    21.05.2021
    Россия увеличила поставки СПГ в Японию в апреле
    Общий объем импорта сжиженного природного газа в Японию продолжает сокращаться. Как сообщает Offshore Energy […]
    ИмпортРоссияСПГЯпония
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    Контейнерные перевозки Показать всё
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 увеличился на 7,9%
    21.05.2021 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2021 года в деталях
    21.05.2021 Безработные контейнеровозы
    20.05.2021 ТOP-5 контейнерных терминалов России: январь-апрель 2021
    20.05.2021 О ситуации с дефицитом контейнеров
    20.05.2021 Новый сервис Турция – Каспий
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти