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Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
21.05.2021

Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины

    • Правительство РФ с 1 июля вводит новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Соответствующее постановление от 15 мая 2021 года № 737 подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

    Согласно документам,

    • для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 куб. м соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась.
    • размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 куб. м. До этого – 10 и 12 евро за 1 куб. м соответственно.

    Пошлины будут действовать до конца года.

    «Отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам» — сообщается в документе.

    Отмечается, что пошлины позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

    В настоящее время правительство РФ, по поручению президента России Владимира Путина, прорабатывает более широкие ограничения на вывоз леса.

    Отметим, что по итогам первого квартала 2021 года экспорт необработанных лесоматериалов составил 3,4 млн кубометров – на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

     


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