Первый 24-тысячник Evergreen готовится к сдаче в эксплуатацию

Первый 24-тысячник Evergreen – «Ever Ace», строящийся на корейской верфи Samsung Heavy Industries, будет сдан в эксплуатацию в июле. Его вместимость составляет 23 992 TEU, что на 28 TEU больше самых крупных контейнеровозов HMM. Их вместимость составляет 23 964 TEU.

В настоящее время «Ever Ace» является самым крупным контейнеровозом в мире.

Как сообщает Offshore Energy, судно будет задействовано на сервисе Evergreen – CEM, на трейде Азия – Северная Европа.

«Ever Ace» — это первый 24-тысячник из 10, строительство которых Evergreen заказала на корейской верфи Samsung Heavy и китайской – CSSC. Сдача остальных 24-тысячников в эксплуатацию запланирована на этот год и 2021.

Рекорды по вместимости контейнеровозов неоднократно менялись в последние годы. Впервые отметка в 20 тыс. TEU была достигнута в 2017 году. С начала 21-го века вместимость контейнеровозов выросла в три раза, сообщает Splash.

Контракты на строительство четырех контейнеровозов Evergreen заключила в 2019 году. На момент выбора верфей полная контейнеровместимость судов для Evergreen планировалась в размере 23 764 TEU. Тогда она превышала вместимость самых больших на тот момент контейнеровозов, построенных для MSC, –23 756 TEU.

Фото: Splash