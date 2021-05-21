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Мощный прирост информационных потребностей на судах
21.05.2021

Мощный прирост информационных потребностей на судах

    • Среднесуточный объем загрузки данных на одно судно во время пандемии вырос в три раза. Так, с января 2020 года по март 2021 года этот показатель составил 9,8 гигабайт в сутки. В середине 2020 года среднесуточный объем данных, который приходился на одно судно, не дотягивал до отметки в 4 ГБ, сообщает Splash со ссылкой на статистику Inmarsat. Для сравнения – глобальное использование Интернета за период пандемии выросло в два раза.

    До пандемии Inmarsat регистрировал увеличение объема загрузки данных на каждое судно, в среднем, каждые 10-12 месяцев.

    «Это убедительное доказательство того, что цифровизация, обусловленная как потребностями экипажа, так и эксплуатацией судна, ускоряется быстрыми темпами, и это необратимая тенденция», — цитирует Splash президента Inmarsat Maritime Рональда Спитхоута.

    «KVH Industries, специализирующаяся на поставках морских спутниковых установок (VSAT), отмечает, что за первые три месяца стали рекордными по поставкам VSAT, как и последний квартал 2020 года, — пишет Splash. – Это еще один признак растущего спроса на дополнительные возможности цифровизации».

    Последний отчет «Индекса счастья моряков» за первый квартал 2021 года также свидетельствует об увеличении доступа к Интернету на море.

    «Обнадеживает тот факт, что все больше моряков могут выходить в Интернет и общаться с близкими. Все больше судоходных компаний работают над тем, чтобы предоставить экипажам доступ к Wi-Fi. Очевидно, что эти вложения имеют большое значение для решения проблем и трудностей, с которыми сталкиваются моряки, и повышения морального духа на борту», — отмечается в отчете.

    В Euroconsult, специализирующейся на спутниковой связи, отмечают, что условия жизни на борту судов, особенно во время нахождения в портах, заметно изменились по сравнению с ситуацией до пандемии. «Социальная жизнь стала более сложной, и поддержание социальных связей с друзьями и семьей стало как никогда важным. В результате на рынке спутниковой связи для торгового судоходства фактически наблюдался рост продаж», — пояснили в компании.

     


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