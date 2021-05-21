Импортозамещение на добыче нефти по проекту «Сахалин Энерджи»

Первый в истории проекта «Сахалин Энерджи» российский винтовой забойный двигатель«Сахалин Энерджи» впервые в истории разработки месторождений проекта «Сахалин-2» применила винтовой забойный двигатель (ВЗД) отечественного производства. С его помощью на скважине нефтегазодобывающей платформы «Пильтун-Астохская-Б» уже пробурено более тысячи метров.

«Успешное применение этого оборудования стало еще одним шагом в увеличении доли участия российских предприятий в проекте «Сахалин-2», — говорится в заявлении компании.

«Компания поддерживает государственную политику импортозамещения, учитывая технические особенности проекта «Сахалин-2» и возможности отечественных производителей. Винтовой забойный двигатель российского изготовителя «Радиус-Сервис» уже эксплуатируется компаниями нефтегазовой отрасли, в том числе одним из наших акционеров. «Сахалин Энерджи» одной из первых применила это оборудование для бурения на шельфе», – сказал технический директор «Сахалин Энерджи» Тимур Гафаров.

Перед монтажом двигателя на платформе была проведена необходимая подготовительная работа, включая проверку специалистами компании-изготовителя его совместимости с применяющимися на скважинах веществами. Все это позволило обеспечить эффективную и безопасную эксплуатацию оборудования.

В дальнейшем «Сахалин Энерджи» намерена использовать винтовые забойные двигатели российского производства на других нефтегазодобывающих платформах проекта «Сахалин-2».

Платформа ПА-Б – самая крупная платформа проекта «Сахалин-2». С конца 2008 года на платформе ведется добыча нефти и попутного газа на Пильтунской площади Пильтун-Астохского нефтяного месторождения.

По состоянию на конец 2020 года фонд скважин платформы ПА-Б включал 20 добывающих, восемь водонагнетательных и две поглощающих скважины.