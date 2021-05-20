В IMO создадут систему мониторинга потерянных контейнеров

Комитет по безопасности на море (MSC) Международной морской организации (IMO) одобрил новые меры по обнаружению и информированию о потерянных в море контейнерах.

В частности, была согласовано создание обязательной системы и установки ее на борту судна. Эта система позволит определить точное количество потерянных контейнеров и отследить их. Это одна из мер, которые IMO предпримет в ближайшие два года, чтобы снизить риск падения контейнеров с судна и восстановить доверие к надежности контейнерных перевозок.

С помощью этой системы экипаж будет обязан сообщать о потере контейнеров. Информация о них будет детальной, с идентификацией и описанием перевозимого груза, в том числе опасного, а также с указанием степени риска столкновения с судами.

В 2020 году суда потеряли более 3 тыс. контейнеров, с начала этого года за борт ушло более 1 тыс. контейнеров. Это рекордный показатель за последние семь лет, пишет Offshore Energy.

«Трудно сразу получить данные о потерянных контейнеров, поскольку видимость с мостика ограничена другими контейнерами, – отмечают в отраслевой ассоциации BIMCO. – Обычно контейнеры теряются в неблагоприятных погодных условиях, когда оценить масштабы бедствия сразу на месте может быть небезопасно».