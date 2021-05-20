Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
MOL возвращается к перевозкам аммиака
20.05.2021

MOL возвращается к перевозкам аммиака

    • Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) объявила о возобновлении бизнеса по транспортировке аммиака. Как сообщает MOL, компания подписала тайм-чартерный контракт с Trammo – одной из ведущих международных компаний по торговле аммиаком, на судно «Green Pioneer» вместимостью 35 тыс. куб. м. Подписанное соглашение ознаменовало возвращение MOL на рынок перевозок аммиака, которыми компания активно занималась до 2016 года.

    Решение о возобновлении перевозок аммиака MOL объясняет растущим спросом со стороны производителей удобрений, производство которых в свою очередь растет за счет увеличения мирового производства продовольствия, а также повышением спроса на экологически чистые энергоносители.

    Технические характеристики СПГ-танкера «Green Pioneer»:

    • Длина – 173,7 м,
    • Ширина – 28 м,
    • Осадка – 10,4 м,
    • Грузовместимость – 34,5 тыс. куб. м.,
    • Год постройки – 2010

    Судно построено на верфи Hyeondae Mipo Joseon, оператором является MOL Tankship Management Pte. Ltd.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2021
    MOL назначила главного представителя в России
    Mitsui OSK Lines (MOL) назначила своего главного представителя в России. Кендзи Йокои приступил к […]
    MOLАрктик СПГАрктикаМосква
    0
    26.01.2021
    COSCO инвестирует 900 млн долларов в строительство газовозов для «Арктик СПГ 2»
    COSCO Shipping Energy Transportation согласовал план по инвестициям в строительство трех СПГ-газовозов для российского […]
    COSCOLNGMOLSovcomflot
    0
    01.02.2021
    MOL продал на слом 37-летний газовоз
    Mitsui OSK (MOL) продал на слом СПГ-газовоз «Senshu Maru», который был в эксплуатации у […]
    MOLГазовозсломУтилизация
    0
    19.02.2021
    Слияние двух компаний в составе MOL
    Mitsui OSK Lines (MOL) объявила о объединении двух своих дочерних компаний – MOL Marine […]
    M&AMOL
    0
    20.04.2021
    MOL передумал строить плавучий СПГ-терминал
    Mitsui O.S.K. Lines (MOL) отказался от строительства плавучей регазификационной установки (FSRU) и изменил заказ […]
    FSRUMOLUniperплавучая регазификационная установка
    0
    16.03.2021
    Первая FSRU Karmol отправится в Сенегал
    Первая плавучая регазификационная установка (FSRU) Karmol – совместного предприятия Mitsui OSK Lines (MOL) и Karpowership – передана […]
    FSRUKarmolKarpowershipMOL
    0
    14.05.2021
    MOL внедряет RTG на водороде
    Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. и Mitsui E&S Machinery, Ltd. подписали соглашение о проведении совместного […]
    MOLRTGВодородИнновации
    0
    02.02.2021
    MOL создает подразделение ветроэнергетики
    Mitsui OSK Lines (MOL) создает бизнес-подразделение по ветроэнергетике – Wind Power Energy Business Division. […]
    MOLВетроэнергетикаподразделение
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.05.2021 ТOP-5 контейнерных терминалов России: январь-апрель 2021
    20.05.2021 О ситуации с дефицитом контейнеров
    20.05.2021 Новый сервис Турция – Каспий
    20.05.2021 Контейнерооборот Украины
    19.05.2021 Лидеры Финляндии
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти