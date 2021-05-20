MOL возвращается к перевозкам аммиака

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) объявила о возобновлении бизнеса по транспортировке аммиака. Как сообщает MOL, компания подписала тайм-чартерный контракт с Trammo – одной из ведущих международных компаний по торговле аммиаком, на судно «Green Pioneer» вместимостью 35 тыс. куб. м. Подписанное соглашение ознаменовало возвращение MOL на рынок перевозок аммиака, которыми компания активно занималась до 2016 года.

Решение о возобновлении перевозок аммиака MOL объясняет растущим спросом со стороны производителей удобрений, производство которых в свою очередь растет за счет увеличения мирового производства продовольствия, а также повышением спроса на экологически чистые энергоносители.

Технические характеристики СПГ-танкера «Green Pioneer»:

Длина – 173,7 м,

Ширина – 28 м,

Осадка – 10,4 м,

Грузовместимость – 34,5 тыс. куб. м.,

Год постройки – 2010

Судно построено на верфи Hyeondae Mipo Joseon, оператором является MOL Tankship Management Pte. Ltd.