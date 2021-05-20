Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Экспорт минеральных удобрений, 3 месяца 2021: вывоз калийных вырос в 2,5 раза
20.05.2021

Экспорт минеральных удобрений, 3 месяца 2021: вывоз калийных вырос в 2,5 раза

    • По итогам первых трех месяцев 2021 года экспорт минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил 3,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного показателя 2020 года. В стоимостном выражении их экспорт достиг 694,1 мл долларов ­– на 22,7% больше, чем годом ранее.

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, достиг порядка 3 млн тонн, что в 2,5 раза больше уровня января-марта 2020 года. В денежном выражении их экспорт увеличился в 2,3 раза и составил 570,4 млн долларов.

    Смешанных удобрений вывезли порядка 2,8 млн тонн, что всего 2,5% больше уровня 3 месяцев 2020 года. В денежном выражении экспорт смешанных удобрений составил более 843,3 млн долларов – на 26,1% больше аналогичного периода прошлого года.

    По итогам марта 2021 года экспорт из России азотных удобрений в физическом выражении составил порядка 1,4 млн тонн, что на 6,3% больше показателя аналогичного месяца 2020 года и 30,9% выше уровня февраля 2021 года. Таможенная стоимость вывезенных азотных удобрений составила 308,5 млн долларов – на 41,7% больше, чем в марте 2020 года и на 44,5% больше, чем в феврале 2021 года.

    Объем вывезенных калийных удобрений по итогам марта составил более 1,2 млн тонн – в 2 раза больше показателя аналогичного месяца 2020 года и на 58,5% больше уровня предыдущего месяца. По данным ФТС, таможенная стоимость калийных удобрений составляла 229,8 млн долларов – на 89,1% больше, чем по итогам марта 2020 года и на 60,1% выше уровня февраля 2021 года.

    Смешанных удобрений в марте вывезли суть более 1 млн тонн, что на 5,2% ниже уровня марта 2020 года и на 14,8% меньше показателя февраля 2021 года. В стоимостном выражении экспорт смешанных удобрений составил 334,3 млн долларов – на 25,1% больше, чем в марте 2020 года, но на 3,9% меньше, чем в феврале 2021.

     


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.03.2021
    Грузы РЖД, 2 месяца 2021: погрузка угля выросла, нефти снизилась
    Погрузка на сети РЖД за январь-февраль 2021 год составила 197,8 млн тонн. Это на […]
    2021ПогрузкаРЖД
    0
    18.03.2021
    Грузооборот российских портов в феврале 2021 года в деталях
    Февраль 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    02.04.2021
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2021
    На 13 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться. По данным брокерской компании Sea Lines, […]
    Только для подписчиков
    2021Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    20.05.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 20, 2021
    На 20 неделе на рынке «большой воды» Балтийского региона рост индекса Baltic Dry Index сменился падением. Как отмечают в брокерской компании […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    14.04.2021
    Импорт и экспорт Китая
    3 месяца 2021 года
    2021Внешняя торговляКитай
    0
    24.03.2021
    Контейнерооборот Украины
    Итоги 2 месяцев 2021
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотУкраина
    0
    22.04.2021
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 увеличился на 3%
    Март 2021
    2021Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотМарт
    0
    24.03.2021
    Экспорт из регионов в 2020 году в деталях
    Итоги 2020 года
    Только для подписчиков
    2020РегионыСтатистика таможниТСВТ
    0
    02.04.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 13, 2021
    На рынке «большой воды» Черноморского региона наблюдаются многочисленные отправки из портов России и Украины зерновых […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    05.04.2021
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в феврале 2021 года увеличился в 2,3 раза
    Февраль 2021
    2021Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    20.04.2021
    ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-марте 2021
    Материал подготовлен с помощью online-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ (доступен по подписке). Демоверсия Подписаться Согласно данным […]
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    05.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 5, 2021
    На 5 неделе года фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами дедвейтом 40-50 тыс. тонн […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    04.05.2021 180 млн тонн по Транссибу и БАМу к 2024 году
    26.04.2021 Капитан порта Магадан разрешил подъем затонувшего судна в бухте Нагаева
    23.04.2021 30 млн рублей за золотую визу для иностранных инвесторов
    Контейнерные перевозки Показать всё
    20.05.2021 ТOP-5 контейнерных терминалов России: январь-апрель 2021
    20.05.2021 О ситуации с дефицитом контейнеров
    20.05.2021 Новый сервис Турция – Каспий
    20.05.2021 Контейнерооборот Украины
    19.05.2021 Лидеры Финляндии
    18.05.2021 Контейнерооборот российских портов в апреле 2021 года увеличился на 7,1%
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти