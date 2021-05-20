Экспорт минеральных удобрений, 3 месяца 2021: вывоз калийных вырос в 2,5 раза

По итогам первых трех месяцев 2021 года экспорт минеральных азотных удобрений в физическом выражении составил 3,3 млн тонн, что на 7% больше аналогичного показателя 2020 года. В стоимостном выражении их экспорт достиг 694,1 мл долларов ­– на 22,7% больше, чем годом ранее.

Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, достиг порядка 3 млн тонн, что в 2,5 раза больше уровня января-марта 2020 года. В денежном выражении их экспорт увеличился в 2,3 раза и составил 570,4 млн долларов.

Смешанных удобрений вывезли порядка 2,8 млн тонн, что всего 2,5% больше уровня 3 месяцев 2020 года. В денежном выражении экспорт смешанных удобрений составил более 843,3 млн долларов – на 26,1% больше аналогичного периода прошлого года.

По итогам марта 2021 года экспорт из России азотных удобрений в физическом выражении составил порядка 1,4 млн тонн, что на 6,3% больше показателя аналогичного месяца 2020 года и 30,9% выше уровня февраля 2021 года. Таможенная стоимость вывезенных азотных удобрений составила 308,5 млн долларов – на 41,7% больше, чем в марте 2020 года и на 44,5% больше, чем в феврале 2021 года.

Объем вывезенных калийных удобрений по итогам марта составил более 1,2 млн тонн – в 2 раза больше показателя аналогичного месяца 2020 года и на 58,5% больше уровня предыдущего месяца. По данным ФТС, таможенная стоимость калийных удобрений составляла 229,8 млн долларов – на 89,1% больше, чем по итогам марта 2020 года и на 60,1% выше уровня февраля 2021 года.

Смешанных удобрений в марте вывезли суть более 1 млн тонн, что на 5,2% ниже уровня марта 2020 года и на 14,8% меньше показателя февраля 2021 года. В стоимостном выражении экспорт смешанных удобрений составил 334,3 млн долларов – на 25,1% больше, чем в марте 2020 года, но на 3,9% меньше, чем в феврале 2021.