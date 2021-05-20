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Контейнеровоз с ветровой силовой установкой
20.05.2021

Контейнеровоз с ветровой силовой установкой

    • Международное классификационное бюро Bureau Veritas одобрило в принципе новый концепт контейнеровоза на СПГ, оборудованного ветровой силовой установкой Trade Winds 2500.

    Базовая конструкция включает гибридную силовую установку с шестью убирающимися парусами «Oceanwings и силовую установку, работающую на СПГ. Это позволяет снизить выбросы CO2, например, на трансатлантическом маршруте длиной 4 тыс. морских миль на 35% по сравнению с конвенциональным судном. При этом, по бОльшей части снижение выбросов происходит за счет использования парусов – 57%, плюс 43%за счет использования СПГ.

    Длина контейнеровоза составляет 197 м, ширина – 32 м, дедвейт – 32,5 тыс. тонн, вместимость – 2,5 тыс. TEU. Судно может быть задействовано на фидерных сервисах в Европе, Центральной Америке, Китае, а также на трансатлантическом трейде.

    «Ветровая силовая установка имеет высокий потенциал. Она может способствовать декарбонизации морской отрасли. Эта инновационная конструкция, одобренная в принципе BV, включая механизм скольжения парусов, демонстрирует возможность использования ветровой силовой установки на борту контейнеровозов с ограниченным пространством на палубе», – сказал старший вице-президент Bureau Veritas по Северной Азии Алекс Грегг-Смит.


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