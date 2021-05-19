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Совкомфлот
19.05.2021

«Совкомфлот» закрыл первый квартал с убытком

    • «Совкомфлот» опубликовал неаудированные финансовые показатели за первый квартал 2021 года по Международным стандартам финансовой отчетности.

    Как сообщили SeaNews в компании, по итогам первого квартала 2021 года выручка по группе снизилась на 26,4% и составила 362,9 млн долларов, выручка по группе в тайм-чартерном эквиваленте сократилась на 29,4% до 275,1 млн долларов, показатель EBITDA – на 46,1% до 156 млн долларов. Динамика показателей индустриальных сегментов стабильно положительная, тогда как показатели конвенциональных сегментов остаются под влиянием сложной конъюнктуры, сложившийся на спотовом рынке перевозки нефти и нефтепродуктов.

    Эксплуатационные расходы увеличились на 1,5% до 85,3 млн долларов.

    Операционная прибыль сократилась на 70,5% до 56 млн долларов. Прибыль до налогообложения снизилась на 93,5% до 8 млн долларов. Чистый убыток составил 1,7 млн долларов против чистой прибыли 116,1 млн долларов в первом квартале 2020 года. Как объясняют в группе, в первом квартале 2021 года скорректированная на сумму обесценения судов чистая прибыль составила 14,2 млн долларов. Резерв на обесценение в сумме 15,9 млн долларов был начислен по 3 судам и привел к чистому убытку по группе.

    Доля выручки в тайм-чартерном эквиваленте от индустриальных сегментов (транспортировка сжиженного газа газовозами СПГ и СНГ и обслуживание шельфовых проектов челночными танкерами ледового класса и ледокольными судами снабжения) достигла 66% от общего объема выручки в ТЧЭ в первом квартале 2021 года. Объем выручки в индустриальных сегментах составил 182,7 млн долларов, что позволило нарастить общий объем выручки в тайм-чартерном эквиваленте на 5,8% по сравнению с предыдущим годом и на 1,6% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

    Ключевым фактором роста выручки в индустриальных сегментах стал ввод в эксплуатацию в январе 2021 года нового газовоза, отфрахтованного в рамках долгосрочного контракта концерну Shell. 

    Прибыль от эксплуатации судов в индустриальных сегментах за первый квартал 2021 год выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 7% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 151,8 млн долларов.

    Конвенциональные танкерные сегменты бизнеса группы (транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов) обеспечили 33% всей выручки в ТЧЭ за первый квартал 2021 года. Объем выручки в ТЧЭ в конвенциональных сегментах оставался под давлением неблагоприятной конъюнктуры фрахтовых ставок на перевозку нефти и нефтепродуктов, что стало причиной снижения объема выручки до 90,1 млн долларов (-55,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и -5,5% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года).

    Прибыль от эксплуатации судов в конвенциональных танкерных сегментах группы составила 39,4 млн долларов. Показатель рентабельности по прибыли от эксплуатации судов по итогам первого квартала 2021 года составил 44%.

    По состоянию на дату публикации собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 145 судов общим дедвейтом свыше 12,6 млн тонн. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.

    По словам генерального директора – председателя Правления ПАО «Совкомфлот» Игоря Тонковидова, по состоянию на 31 марта 2021 года общий объем законтрактованной будущей выручки СКФ, включая долю выручки от участия в совместных предприятиях, составил 24 млрд долларов. Объем выручки, законтрактованной на 2021 год, превысил 900 млн долларов. «Это обеспечит Группе предсказуемые денежные потоки и дальнейший рост в индустриальных сегментах с высокой добавленной стоимостью», – сказал он.

    Как рассказал заместитель генерального директора – финансовый директор «Совкомфлота» Николай Колесников, после повышения кредитных рейтингов СКФ до инвестиционного уровня агентствами Fitch и S&P Global группа успешно разместила новый выпуск семилетних еврооблигаций на сумму 430 млн долларов. Сделка, пояснил он, позволила рефинансировать облигации с датой погашения в 2023 году и оптимизировать график погашения долга, не повысив при этом долговую нагрузку компании.


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