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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
19.05.2021

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 3 месяца 2021 года составил 51,3 млрд евро. Это на 2,1% меньше аналогичного показателя 2020 года.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, по итогам первого квартала  2021 года сократились на 1,5% и составили 20,3 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза по сравнению с январем-мартом прошлого года снизился  на 2,5%, до 31 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Россия остается на пятом месте. Нашу страну опережают США, Великобритания, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров по итогам отчетного периода 2021 года Россия удерживает третье место. Первые два места занимают Китай и США.


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