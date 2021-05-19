В порту Петропавловска-Камчатского рухнул 10-тонный кран

При обрушении причала в порту Петропавловска-Камчатского упал 10-тонный подъемный кран. Как сообщают местные СМИ, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.

«Для проведения погрузки судового снабжения на пришвартованные суда на территорию причала № 3 в порту Петропавловск-Камчатский заехал автомобильный кран, — говорится в сообщении Камчатской транспортной прокуратуры. — Предварительно установлено, что данное гидротехническое сооружение предназначено только для отстоя судов, проведение погрузочно-разгрузочных работ на нем запрещено. В результате нарушения установленных ограничений на причальном сооружении под автотранспортом произошел обвал покрытия.

По данному факту Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации причала.

Видео: Камчатка-Информ