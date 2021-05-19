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В Башкирии будут строить морские контейнеры
19.05.2021

В Башкирии будут строить морские контейнеры

    • ООО «Благовещенский Завод Мобильных Конструкций» планирует построить завод общей площадью 10 тыс. кв. м по производству морских контейнеров, сообщает пресс-служба республиканского Минэкономразвития.

    Завод будет поставлять контейнеры для ОАО «РЖД», НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть» и других крупных компаний, а также для министерства обороны.

    На реализацию проекта планируется направить более 480 млн рублей.

    Минэкономразвития РФ включило завод в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск» в Республике Башкортостан.


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