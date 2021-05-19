В Башкирии будут строить морские контейнеры

ООО «Благовещенский Завод Мобильных Конструкций» планирует построить завод общей площадью 10 тыс. кв. м по производству морских контейнеров, сообщает пресс-служба республиканского Минэкономразвития.

Завод будет поставлять контейнеры для ОАО «РЖД», НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть» и других крупных компаний, а также для министерства обороны.

На реализацию проекта планируется направить более 480 млн рублей.

Минэкономразвития РФ включило завод в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Благовещенск» в Республике Башкортостан.