Полтора миллиона автоцистерн арктической нефти в Европу

Совокупный объем экспорта нефти сортов ARCO и Novy Port, добываемых «Газпром нефтью» в российской Арктике, с 2013 года достиг 50 млн тонн. Партия, отгруженная в конце апреле с плавучего нефтехранилища «Умба» в Кольском заливе, доставлена потребителям в северо-западной Европе.

По данным компании, накопленный объем экспорта нефти арктических сортов сопоставим с вместимостью 1,5 млн автоцистерн, общая протяженность которых превышает длину Северного полярного круга ― 16 тыс. км.

Для круглогодичного морского вывоза нефти с арктических месторождений компания организовала уникальную транспортно-логистическую схему. Сорт Novy Port отгружают через нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» в Обской губе. Отгрузка нефти сорта ARCO проходит с платформы «Приразломная», расположенной в Баренцевом море на удалении 60 км от материка.

Доставку нефти до рейдового перевалочного комплекса «Умба» осуществляют танкеры усиленного ледового класса. Проводку судов обеспечивают современные ледоколы «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников». Управление движением транспорта обеспечивает разработанная специалистами «Газпром нефти» цифровая система «Капитан».

«Благодаря собственным цифровым системам и надежным многолетним партнерствам с основными покупателями «Газпром нефть» смогла сохранить объемы экспорта в непростой 2020 год: все контрактные обязательства были выполнены в полном объеме», – отметил директор дирекции логистики и операций с нефтью «Газпром нефть» Вадим Симдякин.

Маркетинг арктической нефти на зарубежных рынках и фрахтование танкеров для ее вывоза покупателям осуществляет дочернее предприятие «Газпром нефти» — Gazprom Neft Trading GmbH.