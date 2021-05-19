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Первый в мире балкер VLOC с роторными парусами
19.05.2021

Первый в мире балкер VLOC с роторными парусами

    • Финская инжиниринговая компания Norsepower установила систему роторных парусов на рудовоз типоразмера VLOC, зафрахтованный бразильской горнодобывающей компанией Vale. Судно, которое строится в Китае, получило название «Sea Zhoushan» и принадлежит Pan Ocean Ship Management. В Vale отмечают, что «Sea Zhoushan» – первый балкер дедвейтом 325 тыс. тонн, который будет оснащен роторными парусами. Если эксперимент окажется успешным, подобная система будет установлена и на других судах Vale.

    «Система роторных парусов – это цилиндрические роторные механизмы диаметром 4 м и высотой 24 м, что эквивалентно 7-этажному зданию. Во время движения судна роторы вращаются с различной скоростью в зависимости от условий морского перехода с целью создания разности давлений воздуха, что позволяет судну двигаться вперед за счет использования так называемого физического эффекта Магнуса», – говорится в пресс-релизе Vale.

    Пять таких роторов, установленных на одном судне, позволяют сократить выбросы CO2 до 3,4 тыс. тонн в год. Роторы складные, что не создает помех при погрузочно-разгрузочных работах.

    В ближайшие дни «Sea Zhoushan» отправится из Китая в Бразилию за первой партией железной руды.


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