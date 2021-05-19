Международная конференция “Black Sea Region Intermodal”, 21 сентября 2021, Стамбул

Международная конференция “Black Sea Region Intermodal”, 21 сентября 2021 г., Стамбул, Турция.
Сегодня рынок интермодальных перевозок предлагает своим игрокам целый ряд возможностей и задач, в том числе, новые перспективы с учетом ключевых транспортных коридоров; конкуренция между видами транспорта и вопросы повышения морских фрахтовых ставок. Все это лишь малая часть круга вопросов о перспективах транспортного рынка в ближайшем будущем.
Международный форум «Black Sea Region Intermodal» — коммуникативная площадка для профессионалов логистического рынка, предоставляющая прекрасную возможность обсудить ключевые темы в рамках панельных сессий и рабочих пространств.
Дата: 21 сентября 2021 г.
Место проведения: Elite World Hotel, Стамбул
Организатор — «VIVA CONSULT».
Среди тем для обсуждения:
- Тенденции рынка грузоперевозок.
- Дорожные перевозки.
- Железнодорожный грузовой транспорт.
- Морские перевозки и торговля. Развитие морских портов.
- Обзор контейнерного рынка.
- Перспективы развития мультимодальных перевозок.
- Контейнеризация.
- Цепочка поставок и логистика.
- Турция как ключевой узел смешанных перевозок.
Целевая аудитория: логистические компании, автомобильные перевозчики, железные дороги, экспедиторы, порты и терминалы, судовладельцы, контейнерные линии, судостроительные верфи, инвестиционные компании и др.
Язык конференции — английский.
Не упустите отличную возможность, чтобы наладить плодотворное сотрудничество с ведущими игроками рынка смешанных перевозок.
Подробную информацию о мероприятии вы можете найти на сайте https://intermodal.viva-consult.ru/, по телефону +7 (958) 58-155-98 или прислать электронный запрос на info@viva-consult.ru