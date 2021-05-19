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Международная конференция “Black Sea Region Intermodal”, 21 сентября 2021, Стамбул
19.05.2021

Международная конференция “Black Sea Region Intermodal”, 21 сентября 2021, Стамбул

    • Международная конференция “Black Sea Region Intermodal”, 21 сентября 2021 г., Стамбул, Турция.

    Сегодня рынок интермодальных перевозок предлагает своим игрокам целый ряд возможностей и задач, в том числе, новые перспективы с учетом ключевых транспортных коридоров; конкуренция между видами транспорта и вопросы повышения морских фрахтовых ставок. Все это лишь малая часть круга вопросов о перспективах транспортного рынка в ближайшем будущем.

    Международный форум «Black Sea Region Intermodal» — коммуникативная площадка для профессионалов логистического рынка, предоставляющая прекрасную возможность обсудить ключевые темы в рамках панельных сессий и рабочих пространств.

    Дата: 21 сентября 2021 г.

    Место проведения: Elite World Hotel, Стамбул

    Организатор — «VIVA CONSULT».

    Среди тем для обсуждения:

    • Тенденции рынка грузоперевозок.
    • Дорожные перевозки.
    • Железнодорожный грузовой транспорт.
    • Морские перевозки и торговля. Развитие морских портов.
    • Обзор контейнерного рынка.
    • Перспективы развития мультимодальных перевозок.
    • Контейнеризация.
    • Цепочка поставок и логистика.
    • Турция как ключевой узел смешанных перевозок.

    Целевая аудитория: логистические компании, автомобильные перевозчики, железные дороги, экспедиторы, порты и терминалы, судовладельцы, контейнерные линии, судостроительные верфи, инвестиционные компании и др.

    Язык конференции — английский.

    Не упустите отличную возможность, чтобы наладить плодотворное сотрудничество с ведущими игроками рынка смешанных перевозок.

    Подробную информацию о мероприятии вы можете найти на сайте https://intermodal.viva-consult.ru/, по телефону +7 (958) 58-155-98 или прислать электронный запрос на info@viva-consult.ru


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