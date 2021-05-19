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Лидеры Финляндии
19.05.2021

Лидеры Финляндии

    • Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам 4 месяцев 2021 года составил 449,8TEU. Это на 3,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    ХаминаКотка по итогам 4 месяцев 2021 года обработала 217,7 тыс. TEU. По сравнению с 4 месяцами 2020 года контейнерооборот вырос на 14,6%.

    Через причалы Хельсинки за январь-апрель текущего года прошло 161,6 тыс. TEU – на 3,3% меньше, чем годом ранее. Раума перевалила 70,4 тыс. TEU, ее контейнерооборот снизился на 9,3%.

    В апреле текущего года три порта в совокупности обработали 104,8 тыс. TEU, что на 16% меньше, чем в марте этого года и на 15,3% ниже уровня апреля прошлого года.

    Контейнерооборот ХаминаКотки за апрель достиг 51,4 тыс. TEU (минус 9,4% к марту 2021 и минус 2,2% к апрелю 2020 года). Через Хельсинки в апреле прошло почти 36,5 тыс. TEU (минус 24,4% к марту 2021 и минус 25,2% к апрелю 2020). Раума обработала 16,8 тыс. TEU (минус 14,5% к марту 2021 и минус 23,9% к апрелю 2020).


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