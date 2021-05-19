Лесной экспорт, 3 месяца 2021: вывоз необработанной древесины вырос

По итогам первого квартала 2021 года российский экспорт обработанных лесоматериалов составил 3,7 млн тонн — на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. По данным ФТС РФ, в стоимостном выражении экспорт обработанных лесоматериалов составил 1,03 млрд долларов – на 6,2% больше, чем годом ранее.

Необработанных лесоматериалов в январе-марте 2021 года вывезли 3,4 млн кубометров. По сравнению с 3 месяцами прошлого года их объем увеличился на 17,1%. Таможенная стоимость экспорта необработанных лесоматериалов составила 259,2 млн долларов – на 28,2% больше, чем годом ранее.

Клееной фанеры за первые три месяца 2021 года было экспортировано 775,1 тыс. кубометров – на 5,4% больше, чем в январе-марте 2020 года. В денежном выражении ее экспорт составил 346,5 млн долларов – на 22,1% больше, чем за 3 месяца 2020 года.

Поставки российской древесной целлюлозы на мировой рынок в январе-марте этого года составили 512 тыс. тонн – на 7,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении экспорт целлюлозы достиг 247,4 млн долларов – на 7% больше, чем годом ранее.

Газетной бумаги по итогам 3 месяцев текущего года отгрузили 220,4 тыс. тонн – на 26,1% меньше аналогичного показателя прошлого года. Таможенная стоимость газетной бумаги составила 74,9 млн долларов – на 28,3% меньше, чем за январь-март 2020 года.

В марте этого года экспорт обработанных лесоматериалов составил 1,6 млн тонн (плюс 2,6% к уровню марта 2020 и плюс 31,6% к уровню февраля 2021 года). По данным ФТС РФ, в стоимостном выражении экспорт обработанных лесоматериалов составил 449,9 млн (плюс 30,8% к уровню марта 2020 и плюс 38,6% к уровню февраля 2021).

Необработанных лесоматериалов в марте вывезли 1,2 млн кубометров (минус 2,5% к уровню марта 2020 и плюс 6,7% к уровню февраля 2021). Таможенная стоимость необработанных лесоматериалов составила 94,5 млн долларов (плюс 3,5% к уровню марта 2020 и плюс 3,1% к уровню февраля 2021).

Клееной фанеры за март 2021 года было экспортировано 293,7 тыс. кубометров (плюс 10,7% к уровню марта 2020 и плюс 13,9% к уровню февраля 2021). В денежном выражении ее экспорт составил 137,1 млн долларов (плюс 29,5% к уровню марта 2020 и плюс 24,2% к уровню февраля 2021).

Экспорт древесной целлюлозы в марте этого года составил 180,7 тыс. тонн (минус 5,4% к уровню марта 2020 и плюс 10% к уровню февраля 2021). В стоимостном выражении экспорт целлюлозы составил 93,7 млн долларов (плюс 19,7% к уровню марта 2020 и плюс 21,7% к уровню февраля 2021).

Газетной бумаги в марте отгрузили 75,6 тыс. тонн (минус 30,8% к уровню марта 2020 и плюс 6,5% к уровню февраля 2021). Таможенная стоимость газетной бумаги составила 26,6 млн долларов (минус 30% к уровню марта 2020 и плюс 10,4% к уровню февраля 2021).