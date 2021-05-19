«Красное Сормово» построит серию из 11 сухогрузов

ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) выиграло конкурс на право заключения договора о строительстве серии из 11 сухогрузов проекта RSD59 для ООО «ГТЛК-Финанс», сообщили SeaNews на предприятии.

По словам генерального директора завода Михаила Першина, согласно условиям договора все суда серии должны быть переданы заказчику в 2022 году. Подписание договора ожидается в течение 20 дней.

«Этот заказ позволит обеспечить полную загрузку мощностей предприятий на ближайшее время», — отметил М.Першин. Он добавил, что сейчас на стапелях верфи также строится серия краболовов проекта КСП01. Кроме того, еще 6 сухогрузов проекта RSD59 будут переданы заказчику в этом году.

В общей сложности сормовская верфь передала заказчикам 23 сухогрузных теплохода проекта RSD59.

Суда проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В». Длина судна RSD59 составляет 141 м, ширина – 16,98 м, высота борта – 6 м, осадка в море – 4,5 м, в реке – 3,6 м.